Covid, Gagliardi (CI): "Allentare le misure anti Covid, sul lavoro e nel settore turistico" - Genova 24

Roma. “Allentare le misure anti covid, partendo dall’obbligo del super Green Pass sul lavoro, prima del 15 giugno deve diventare un tema prioritario del governo”. Dichiara in una nota la deputata Manuela Gagliardi.

“Ora che i dati sull’andamento della pandemia sono buoni – prosegue la deputata – grazie sopratutto alla campagna di vaccinazione portata avanti con impegno dalle regioni in maniera capillare, bisogna avere il coraggio di ridurre le limitazioni soprattutto per accedere ai luoghi di lavoro dove potrebbe essere sufficiente il green pass base. È tempo quindi di ragionare sulle restrizioni attuate sinora per contenere la diffusione del virus. Fra queste, oltre al super green pass per il lavoro, vi sono senz’altro anche quelle relative al settore del turismo, come avevo già chiesto con un ordine del giorno a mia firma”.

“Dobbiamo procedere a ridurre le restrizioni in ingresso nel nostro Paese ai turisti provenienti dall’Unione Europa. Il settore del turismo italiano e’ un importante voce del pil nazionale e non può più subire limitazioni perché la bella stagione è alle porte e dobbiamo consentire ai nostri operatori di lavorare a pieno regime”, conclude Gagliardi.