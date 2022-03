Covid, dal 1 aprile il personale no vax potrà tornare a scuola ma non in classe. I presidi: "Per loro non ci sono mansioni" - Genova 24

Genova. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge in vista della cessazione dello stato di emergenza. Il decreto elenca tutte le misure anti contagio che saranno via via superate a partire dal 1 aprile.

Diverse le novità che riguardano la scuola a partire dal fatto che il personale non vaccinato potrà tornare a scuola dal 1 aprile ma non a contatto con gli studenti. L’obbligo vaccinale per il personale scolastico resta in vigore fino al 15 giugno, ma non è più prevista la sospensione.

Sul punto sono già criticamente intervenuti i presidi: “E’ molto difficile, a scuola, stabilire quali siano le mansioni non a contatto con i ragazzi”, osserva il presidente di Anp Antonello Giannelli. “Gli stessi impiegati di segreteria e i bidelli entrano a contatto con gli alunni. C’è una volontà di normalizzare la situazione di chi non si è vaccinato; gli si paga lo stipendio per non lavorare, dando mansioni sostanzialmente inesistenti”, aggiunge il presidente dell’Associazione presidi.

A scomparire dal 1 aprile è anche il sistema delle quarantene nelle scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori: prosegue l’attività in presenza anche se vengono riscontrati oltre quattro casi di positività tra gli alunni della stessa classe o sezione. L’unica misura da adottare riguarda l’utilizzo delle mascherine Ffp2, che docenti e bambini sopra i sei anni sono tenuti a indossare per dieci giorni dall’ultimo contatto con il positivo. Per chi presenta qualche sintomo scatta l’obbligo di effettuare un test antigenico o molecolare, da ripetere dopo cinque giorni se i sintomi permangono. L’autocertificazione attesterà l’eventuale esito negativo del test. Per gli istituti elementari, medie e superiori, nonché per il sistema di istruzione e formazione professionale, è prevista la possibilità di seguire le lezioni in didattica digitale integrata durante l’isolamento per Covid, su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica. Per essere riammessi in classe, basta mostrare l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

Tra le altre novità la ripresa delle gite scolastiche