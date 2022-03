Covid, Balleari (Fdi): "Assumere i sanitari precari chiamati durante l'emergenza" - Genova 24

Genova. “Con il 31 marzo finirà lo stato di emergenza, ma non finirà il Covid, non finirà il bisogno che ha la sanità ligure – e non solo – di personale preparato ed efficiente ed è per questo che il capogruppo in Regione Liguria di Fratelli d’Italia Stefano Balleari ha chiesto a Giunta e al Presidente Toti, che ha tra le tante deleghe anche quella alla sanità, di intervenire presso il Governo per la stabilizzazione dei circa 500 precari della sanità che vedranno terminare il loro contratto e dal 1° aprile saranno a spasso”. Lo dichiara il consigliere di Fdi Stefano Balleari.

“Questa è una vicenda che mi ricorda molto la questione esodati: il governo dei migliori non può essersi sbagliato così clamorosamente e non considerare che al termine dello stato di emergenza ci sono in Italia migliaia di lavoratori che perderanno tutto – commenta Stefano Balleari – io non penso che si sia commesso un errore così grande, ma anche se si fosse commesso c’è tempo per rimediare. Abbiamo chiamato queste donne e questi uomini angeli ed eroi, hanno salvato molte vite e oggi cosa sarà di loro? Abbiamo il dovere di pensare a loro. Dopo tutti questi mesi il Governo dei Migliori ha il dovere di dimostrare questo appellativo, cosa che evidentemente sino ad oggi non è accaduto”.

Il provvedimento non è stato posto in votazione perché nonostante tutte le firme dei capigruppo di maggioranza , l’opposizione, nella fattispecie il PD, non ha voluto apporre la firma “confermando che per loro l’ideologia e la retorica politica vale più della gratitudine che però non manca mai nei loro post su Facebook o nei comizi elettorali” chiosa amaramente Balleari.