Covid, anche in Liguria pandemia in netta recessione ma il green pass non sparirà il 31 marzo - Genova 24

Genova. Il Covid continua a frenare la sua corsa, in Liguria come in tutto il Paese, ma è ormai certo che questo non si tradurrà da subito in un allentamento delle regole sul green pass. “Io penso che dobbiamo valutare passo dopo passo. L’impegno del governo è quello di superare lo stato d’emergenza. E superare lo stato d’emergenza non significa d’un tratto magicamente essere fuori da ogni vincolo, perché il Covid continua a essere una sfida con cui fare i conti”, ha detto ieri il ministro Roberto Speranza.

Nella nostra regione oggi si registra un’incidenza media settimanale pari a 427 nuovi casi ogni 10mila abitanti a livello regionale (durante il picco della quarta ondata aveva superato i 2mila casi). Da registrare anche una costante diminuzione della pressione ospedaliera: non solo il parametro delle terapie intensive (16 pazienti) ma anche quello dei reparti di media intensità (244 pazienti) è da zona bianca “e questo è senza dubbio un segnale positivo di come questa quarta ondata sia definitivamente in remissione”, ha commentato il presidente ligure Giovanni Toti.

Determinanti i risultati della campagna vaccinale: in Liguria oltre l’85% dell’intera popolazione (più del 90% di quella vaccinale) ha ricevuto almeno una dose. Dal primo marzo è iniziata anche la somministrazione del nuovo vaccino proteico Novavax: sono 441 finora le persone che lo hanno scelto per la prima dose. “Certo, non si tratta di grandi numeri – prosegue Toti – ma non dobbiamo dimenticare che oggi la stragrande maggioranza dei liguri è vaccinata, moltissimi anche con la dose booster (più dell’83% di coloro che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 4 mesi) e quindi l’opzione Novavax riguarda i pochi che non hanno fatto neppure una dose di vaccino: considerato che 1.277.807 liguri sono stati vaccinati con almeno una dose, parliamo di poco più di 200mila persone, anche meno se consideriamo chi non ha potuto vaccinarsi per motivi di salute”.

In Liguria resta basso tuttavia il dato relativo alla fascia pediatrica (5-11 anni): il 28,9% ha ricevuto almeno una dose contro il 36,9% di media nazionale. Per quanto riguarda le dosi booster in particolare, l’andamento di somministrazioni (che cala progressivamente mano a mano che aumenta la copertura della popolazione) registra nell’ultima settimana una media di oltre 2mila vaccinazioni al giorno, con un picco di 2.772 il 28 febbraio. “Da pochi giorni – conclude Toti – abbiamo iniziato anche la somministrazione della quarta dose di vaccino alle persone con serie patologie immunodepressive, circa 8mila in Liguria: sono 72 le quarte dosi somministrate ad oggi, a cui si aggiungono 56 prenotazioni per i prossimi giorni”.