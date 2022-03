Covid, 517 nuovi casi in Liguria. Ospedalizzazioni in leggero aumento ma nessun decesso - Genova 24

Genova. Sono 517 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito 2709 tamponi antigenici e 1241 tamponi molecolari processati.

Dei nuovi positivi 297 riguardano la provincia di Genova (260 in Asl 3 e 37 in Asl 4), 109 l’Asl 2 Savonese, 25 l’Asl 1 imperiese e 85 l’Asl 5 spezzina. Per 1 persone non è riconducibile una residenza in Liguria.

Tornano a salire i ricoveri in ospedale che aumentano di 14 unità. In tutto i posti letto occupati da pazienti covid sono 270, di cui 13 in terapia intensiva. Qui 5 pazienti non sono vaccinati e 8 sono vaccinati. Nessun deceduto legato al covid è stato registrato nelle ultme 24 ore.

Con 480 guariti certificati da tampone negativo in Liguria ci sono al momento 14100 casi di Coronavirus attivi, un numero in aumento rispetto a ieri e ai giorni scorsi. 13248 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 67 più di ieri. 1796 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Oggi sono state somministrate 1.174 dosi di vaccini cui 11 del tipo Novavax.