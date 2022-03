Pista ciclabile in corso Italia, entro metà aprile aperto il primo tratto fino a via Piave - Genova 24

Genova. Aprirà “entro la metà di aprile” il primo lotto della nuova pista ciclabile strutturata di corso Italia, quello tra la fine di corso Marconi e l’incrocio con via Piave. Ad aggiornare la tabella di marcia è stato oggi l’assessore alla Mobilità Matteo Campora durante un sopralluogo col progettista Valerio Montieri e il direttore dei lavori Mattia Bracco. Per la conclusione delle opere, affidate al raggruppamento di imprese genovesi Tecnotatti, Edil Due e Traversone, l’obiettivo è sempre la fine di giugno.

“I tre lotti stanno procedendo in maniera parallela per ottimizzare i tempi, quando se ne chiuderà uno si aprirà il tratto disponibile”, spiega Campora. Ad oggi è stata completata la riprofilatura dell’aiuola centrale, necessaria per ottenere due corsie di marcia in direzione Levante fino a via Piave: da qui il traffico diretto oltre Boccadasse potrà sfruttare l’asse stradale parallelo a corso Italia, mentre in direzione centro tornerà la doppia corsia per l’intera lunghezza.

In queste settimane molti genovesi hanno contestato le operazioni di demolizione, preoccupati anche dal futuro del verde urbano che adornava la passeggiata. Ma l’assessore Campora assicura: “Tutte le piante di pregio tolte dalle aiuole e dai vasconi, scelte dall’ufficio Verde e dalla Soprintendenza, sono state messe in un vivaio e verranno riutilizzate“. Non è detto che tutte le essenze vengano ricollocate in corso Italia. Il Comune spiega che la messa a dimora “potrà avvenire nel breve o medio-lungo termine” anche in altre zone della città. Inoltre, spiega il progettista Valerio Montieri, “inseriremo una serie di nuove aiuole con una parte drenante”.

Terminata la fase delle demolizioni si inizierà a costruire la nuova pista ciclabile bidirezionale, larga circa 3 metri e lunga 2,7 chilometri, che non sarà separata dalla passeggiata tramite un cordolo ma avrà le nuove fioriere a parziale protezione. Il granito delle storiche sedute verrà recuperato almeno in parte. Verranno poi predisposti stalli per la sosta e la ricarica di bici e mezzi elettrici, postazioni per le piccole riparazioni e fontanelle. Ancora da definire il futuro assetto dei parcheggi: di sicuro non mancheranno quelli per lo scarico delle merci, per i disabili e per i ciclomotori, mentre sparirà la maggior parte degli stalli per auto sul lato mare. In più sarà rivista l’illuminazione pubblica della passeggiata.

I lavori proseguono i ritmo serrato. “Si lavora fino a tarda sera. Abbiamo chiesto alle imprese di non chiudere la corsia a mare e ci stanno riuscendo nonostante sia un grande sforzo”, aggiunge Campora. Le difficoltà derivano soprattutto dagli impianti “che sono appena sotto il livello della passeggiata – spiega il direttore dei lavori Mattia Bracco – e questo ci crea qualche problema perché si rendono necessarie piccole modifiche al progetto. Ma stiamo lavorando nel massimo rispetto di tutti e mantenendo tutto attivo, anche la viabilità, cercando di dare il minimo di disagio possibile”.