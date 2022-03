Coronavirus, si inverte la curva dei contagi: a Genova i nuovi casi tornano a salire - Genova 24

Genova. Dopo più di un mese si inverte la curva dei contagi in provincia di Genova: con un’incidenza di 491 nuovi casi ogni 100mila abitanti il territorio del capoluogo segna una crescita del 2,9% mentre il resto della regione si conferma in discesa (-2,7%). Le altre province liguri mostrano dati in diminuzione: -19% a Imperia, -12% alla Spezia, -0,2% a Savona. A rilevarlo, seguendo le avvisaglie degli ultimi bollettini, è il monitoraggio periodico della fondazione Gimbe che evidenzia lo stesso fenomeno su scala nazionale: nella settimana 2-8 marzo in Italia si registra un lieve aumento dei casi (+1,5%) rispetto a quella precedente.

“Il recente incremento dei nuovi casi – commenta il presidente della fondazione, Nino Cartabellotta – consegue verosimilmente all’interazione di vari fattori: rilassamento della popolazione, diffusione della più contagiosa variante Omicron BA.2, persistenza di basse temperature che costringono ad attività al chiuso, verosimile calo della protezione vaccinale nei confronti dell’infezione dopo qualche mese dalla dose booster. Serviranno 7-10 giorni per capire se la risalita della curva coincide con l’inizio di una nuova ondata, con successivo impatto sugli ospedali, o si tratta semplicemente un semplice rimbalzo”.

Per ora il termometro della pressione sul sistema sanitario non mostra segni di risalita. Anzi, è probabile che la Liguria torni in zona bianca dalla seconda metà di marzo: i pazienti positivi occupano il 14,9% dei posti letto in area medica (soglia di rischio 15%) e il 7,3% di quelli in terapia intensiva (soglia di rischio 10%). Dati molto simili a quelli della settimana scorsa, ma ne servono due consecutive per sancire il passaggio di colore. Passaggio che, peraltro, non avrebbe nessuna conseguenza pratica alla luce del quadro normativo in vigore, tarato esclusivamente sul green pass.

“Nel frattempo, indipendentemente dalla scadenza dello stato di emergenza, è pura follia pensare di abbandonare l’utilizzo delle mascherine al chiuso, fondamentali per contenere il più possibile la trasmissione del contagio, vista anche la limitata efficacia del vaccino nel ridurre il rischio di infezione – continua il presidente della fondazione Gimbe -. Sul fronte delle vaccinazioni, considerato che un’ampia fetta della popolazione è suscettibile al contagio, rimane prioritaria la somministrazione del ciclo primario a 4,67 milioni di persone e del booster a 2,8 milioni, in particolare agli over 50 a rischio elevato di malattia grave”.

A proposito di vaccinazioni, la Liguria si conferma indietro rispetto alle altre regioni sia sulla copertura con dosi booster (80,8% della popolazione contro l’82,8% di media nazionale) sia sulla copertura della fascia pediatrica 5-11 anni (31,2% con almeno una dose contro il 37,1% italiano). In generale risulta vaccinato con almeno una dose l’85,2% della popolazione (85,5% a livello nazionale).

E nonostante i buoni risultati ottenuti in Liguria, non è così convincente la performance di Novavax, il nuovo vaccino a base proteica ritenuto il jolly per convincere gli indecisi. Dal 28 febbraio in tutta Italia sono state somministrate 11.595 dosi vaccino Novavax, di cui il 59,2% in persone over 50, la maggior parte delle quali in età lavorativa. “La speranza che questo vaccino, basato su una tecnologia più tradizionale rispetto agli innovativi vaccini a mRna, potesse convincere gli indecisi è stata disattesa. Purtroppo, sul fronte dei nuovi vaccinati nessun boom”, commenta Cartabellotta.