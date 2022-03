Coronavirus, in Liguria crescono ancora positivi (125 in più) e quarantene (288 in più) - Genova 24

Genova. Sono 1.209 i nuovi positivi al coronavirus su 2.323 tamponi molecolari e 7.378 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano inviato dalla Regione. Scendono ancora gli ospedalizzati e si registrano altri 4 decessi che fanno salire a 5.150 il bilancio delle vittime. Salgono però le quarantene e le persone attualmente positive.

Sono 248 i ricoverati in tutta la regione (14 in meno) con 14 pazienti in terapia intensiva (6 non vaccinati, 8 vaccinati). Si contano 55 pazienti positivi al San Martino (1 in terapia intensiva), 43 al Galliera (4 in terapia intensiva), 5 al Gaslini, 28 al Villa Scassi (3 in terapia intensiva), 8 a Sestri Levante, 3 a Lavagna. In isolamento domiciliare 12.573 persone (125 in più).

Ad oggi in Liguria ci sono 13.717 persone positive (288 in più) con 917 nuovi guariti. I nuovi contagi sono concentrati in provincia di Genova (729 residenti), poi Savona (208), La Spezia (172) e Imperia (98). In sorveglianza attiva 2.082 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2.166 dosi di vaccino. In Liguria 944.876 persone sono state immunizzate con dose booster.