Coronavirus, in Liguria calano gli ospedalizzati ma aumentano ancora i positivi - Genova 24

Genova. Sono 1.514 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.884 tamponi molecolari e 8.172 test antigenici rapidi secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Diminuiscono gli ospedalizzati ma aumentano i casi attuali e si registra un altro decesso per un totale di 5.185 vittime da inizio emergenza.

In Liguria si contano 247 ricoverati (4 in meno) di cui 8 in terapia intensiva (2 non vaccinati e 6 vaccinati). Al San Martino 55 ospedalizzati (3 in terapia intensiva), al Galliera 36, al Gaslini 7, al Villa Scassi 27, a Sestri Levante 13, a Lavagna 10 (1 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare 17.337 persone (112 in più).

In Liguria ci sono 17.815 persone attualmente positive (113 in più) con 1.400 nuovi guariti. Dei nuovi contagiati 826 sono residenti in provincia di Genova, 290 nello Spezzino, 249 nel Savonese, 147 nell’Imperiese. In sorveglianza attiva 1.541 soggetti.

Nelle ultime ventiquattro ore sono state somministrate 1.454 dosi di vaccino. Le terze dosi somministrate in tutto sono 962.401.