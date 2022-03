Coronavirus, in Liguria 818 nuovi positivi e situazione stabile negli ospedali - Genova 24

Genova. Sono 818 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.213 tamponi molecolari e 4.466 test antigenici rapidi processati. È quanto si legge nel bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Pressoché stabile la situazione negli ospedali. Al conteggio dei deceduti si aggiunge una persona per un bilancio totale di 5.134 morti dall’inizio dell’emergenza.

Sono 259 i pazienti positivi ricoverati in tutta la Liguria (uno in meno) di cui 17 in terapia intensiva (8 non vaccinati e 9 vaccinati). Al San Martino si registrano 53 pazienti (2 in terapia intensiva), al Galliera 44 (3 in terapia intensiva), al Gaslini 3 (1 in terapia intensiva), al Villa Scassi 36 (4 in terapia intensiva), a Sestri Levante 12, a Lavagna 1. In isolamento domiciliare 12.513 persone (142 in meno).

In Liguria attualmente ci sono 12.783 persone positive (141 in meno) con 958 nuovi guariti. Dei nuovi contagiati 489 sono residenti in provincia di Genova, 151 nel Savonese, 115 nello Spezzino, 59 nell’Imperiese, 4 fuori regione. In sorveglianza attiva 2.106 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 941 dosi di vaccino. Le dosi booster somministrate sono 935.617 in totale.