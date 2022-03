Coronavirus, il report: "Netta ripresa dei contagi". Liguria ancora indietro sulle terze dosi - Genova 24

Genova. “Netto incremento dei contagi in Italia”, il 32,4% in più, e la Liguria non fa eccezione pur collocandosi sotto la media nazionale con una crescita del 22,5%. A rilevarlo è il monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe sulla settimana 16-22 marzo.

La provincia ligure con l’incidenza più alta è La Spezia (797 nuovi casi ogni 100mila abitanti) che registra una crescita del 33,6% dalla settimana scorsa e risente della peggiore situazione in Toscana. Seguono Genova (677 nuovi casi ogni 100mila abitanti), Savona (637) e Imperia (494).

Sul fronte degli ospedali la situazione resta ampiamente sotto controllo nonostante i numeri siano più alti rispetto alla scorsa settimana: i positivi occupano il 3,7% dei posti disponibili in terapia intensiva e il 15,3% dei letti in area medica, dati che confermano lo scenario da zona bianca.

Non si parla ancora espressamente di quinta ondata, ma a preoccupare gli studiosi è soprattutto la stagnazione della campagna vaccinale, con diverse persone non ancora immunizzate con la terza dose e una scarsa copertura di quarte dosi agli immunocompromessi: “L’aumento dei contagi si riflette sull’incremento dei ricoveri in area medica e frena la discesa di terapie intensive e decessi – spiega il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta -. Per evitare che il rialzo dei casi dia il via ad una quinta ondata il cui impatto sui servizi ospedalieri potrebbe compromettere la roadmap prevista dal decreto riaperture, è indispensabile imprimere una nuova spinta alla campagna vaccinale in stallo ormai da tempo: aumentare coperture vaccinali e terze dosi, in particolare negli over 50, e accelerare con le quarte dosi negli immunodepressi. E ovviamente prestare la massima attenzione ai comportamenti individuali, in particolare continuando ad utilizzare le mascherine al chiuso.

La Liguria, in particolare, si colloca ancora agli ultimi posti della classifica per quanto riguarda la somministrazione delle dosi booster: al momento risulta coperto l’82,4% della platea, cioè over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi (media nazionale 84%). Nella nostra regione è vaccinato a ciclo completo l’84,3% della popolazione (meglio della media nazionale, 83,9%).

“I tassi di copertura vaccinali nell’ultimo mese hanno registrato incrementi davvero esigui – prosegue Cartabellotta parlando della situazione italiana in generale -. Le coperture con almeno una dose segnano un misero +0,2% passando da 85,4% a 85,6%; quelle con ciclo completo sono cresciute di un solo punto percentuale passando da 82,9% a 83,9%). Anche le coperture delle terze e quarte dosi procedono a rilento con, rispettivamente, incrementi pari a 3,5 e 6 punti percentuali (rispettivamente 80,5% contro 84% e 0% contro 6%) nonostante l’inizio più tardivo e la considerevole platea vaccinabile”.