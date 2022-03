Coronavirus, ancora casi e ricoveri in crescita: oltre 17 mila liguri hanno il covid - Genova 24

Genova. Sono 2262 i nuovi positivi al coronavirus su 3.490 tamponi molecolari e 13.257 test antigenici rapidi processati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Liguria. Aumentano ancora gli ospedalizzati e i casi attuali, e si registrano 5 decessi.

In tutta la regione sono ricoverate 259 positive al Covid (16 in più) di cui 8 in terapia intensiva (2 non vaccinati e 6 vaccinati). Al San Martino sono 61 gli ospedalizzati (2 in terapia intensiva), al Galliera 40, al Gaslini 7, al Villa Scassi 26 (1 in terapia intensiva), a Sestri Levante 7, a Lavagna 10 (1 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare 16105 persone (631 in più rispetto a ieri).

In Liguria ci sono 17096 persone positive al coronavirus, 153 in più rispetto a ieri, con 581 nuovi guariti. Tra i nuovi contagiati, 1238 sono residenti in provincia di Genova, 415 nello Spezzino, 377 nel Savonese, 221 nell’Imperiese, 11 fuori Liguria. In sorveglianza attiva 1683 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1.505 dosi di vaccino. Le dosi booster somministrate complessivamente sono 958.873.