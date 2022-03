Coronavirus, 1572 nuovi casi in Liguria: positivi ancora in aumento ma ospedali sotto controllo - Genova 24

Genova. Sono 1572 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito a 11137 tamponi, 7665 tamponi antigenici e 3472 tamponi molecolari processati.

Dei nuovi positivi 862 riguardano la provincia di Genova (706 in Asl 3 e 156 in Asl 4), 258 l’Asl 2 Savonese, 167 l’Asl 1 imperiese e 283 l’Asl 5 spezzina. Per 2 persone non è riconducibile una residenza in Liguria.

I ricoveri in ospedale diminuiscono di quattro unità. In tutto i posti letto occupati da pazienti covid sono 248, di cui 11 in terapia intensiva. Qui 2 pazienti non sono vaccinati e 9 sono vaccinati.

I morti registrati dal bollettino di oggi sono quattro. La vittima più giovane era una donna di 69 anni ricoverata all’ospedale Villa Scassi.

Con 977 guariti certificati da tampone negativo in Liguria ci sono al momento 15117 casi di Coronavirus attivi, un numero in aumento rispetto a ieri (14526). 13452 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 132 più di ieri. 1751 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Oggi sono state somministrate 2336 dosi di cui 38 del tipo Novavax.