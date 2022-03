Coronata non dimentica la tragedia di ponte Morandi, venerdì l’intitolazione del belvedere a Mirko Vicini - Genova 24

Genova. Il suo corpo è stato l’ultimo ad essere ritrovato sotto le macerie di ponte Morandi, nei pressi di quella che era l’isola ecologia di Amiu dove aveva trovato lavoro da poco. E la mamma Paola per quattro giorni si era più mossa dalla zona delle ricerche.

La tragedia del Morandi è ancora viva nel quartiere di Coronata da dove il crollo gli abitanti l’hanno visto purtroppo praticamente in diretta e da dove tante tv di tutto il mondo nelle settimane successive hanno piazzato cavalletti e telecamere per riprendere il disastro che è costato la vita a 43 persone.

Per Coronata venerdì 18 marzo sarà un giorno importante, un giorno della memoria se ce ne fosse bisogno. A Mirko Vicini sarà infatti intitolato il belvedere posto nel tratto terminale di via Coronata, nei pressi dell’oratorio di Nostra Signora Assunta.

Ad avere l’idea l’ex consigliere e co-portavoce dei Verdi Angelo Spanò, che a Coronata ci vive come ci vive Paola, la mamma di Mirko Vicini: “Ho scritto al sindaco nei giorni intorno al Ferragosto del 2021 per proporre l’intitolazione – racconta Spanò – e devo dire che mi ha risposto immediatamente e mi ha fatto contattare dal vice sindaco Nicolò che a sua volta è stato molto presente e attivo. Per questo voglio ringraziarli, così come ringrazio anche il presidente del Municipio medio ponente Mario Bianchi e tutti gli uffici comunali”.

Spanò è ancora commosso a ricordare la tragedia: “Quella mattina sono andato a chiedere le finestre perché c’era una specie di tempesta e visto in pratica crollare il ponte. Ho chiamato subito il responsabile di zona di Amiu perché ho visto l’isola ecologia dove andavo spesso e mi ha fatto capire che c’erano dei dispersi. Conosco bene Paola che abita a Coronata, ed è una donna straordinaria. Sono contento di essere riuscito in breve tempo a ottenere quest’intitolazione soprattuto per lei”.

L’inaugurazione sarà venerdì 18 marzo alle 15. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore del municipio Medio Ponente Marialuisa Centofanti e la mamma di Mirko, Paola Vicini.