Cornigliano, viadotto da sostituire: dal 7 marzo via Siffredi chiusa per tre notti - Genova 24

Genova. Per i lavori di realizzazione del nuovo viadotto di via Aviatori Pionieri d’Italia nei pressi di via Siffredi dalle 21 di lunedì 7 marzo e fino alle 5 del 10 marzo, esclusivamente nella fascia oraria 21.00-5.00, scatteranno chiusure e modifiche al traffico. Il cantiere implicherà anzitutto la demolizione dell’impalcato esistente. Le operazioni sono affidate all’impresa Pizzarotti.

Di seguito l’elenco delle modifiche alla viabilità:

via Pionieri e Aviatori d’Italia (segmento stradale comprendente il viadotto in fase di demolizione): divieto di circolazione nel tratto compreso tra la rampa proveniente da via Albareto e il confine con le aree di competenza autostradale di via Melen;

(segmento stradale comprendente il viadotto in fase di demolizione): nel tratto compreso tra la rampa proveniente da via Albareto e il confine con le aree di competenza autostradale di via Melen; via Angelo Siffredi: divieto di transito pedonale nel tratto compreso tra l’attraversamento pedonale posto a levante del civico 30 e via Erzelli; divieto di transito veicolare in direzione levante nel tratto compreso tra la rotatoria di via Albareto e l’intersezione con via Erzelli; divieto di transito veicolare in direzione ponente nel tratto compreso tra piazza Savio e via dell’Acciaio, fatta eccezione per i veicoli diretti alle vie Erzelli e Tonale;

nel tratto compreso tra l’attraversamento pedonale posto a levante del civico 30 e via Erzelli; divieto di transito veicolare in direzione levante nel tratto compreso tra la rotatoria di via Albareto e l’intersezione con via Erzelli; divieto di transito veicolare in direzione ponente nel tratto compreso tra piazza Savio e via dell’Acciaio, fatta eccezione per i veicoli diretti alle vie Erzelli e Tonale; via Erzelli: ai veicoli in uscita è consentita la sola svolta a sinistra all’intersezione con via Siffredi e l’immissione sulle corsie con direzione levante. Tale manovra sarà regolata da movieri ed è confermato l’obbligo di arresto e dare la precedenza all’intersezione con via Siffredi;

ai veicoli in uscita è a sinistra all’intersezione con via Siffredi e l’immissione sulle corsie con direzione levante. Tale manovra sarà regolata da movieri ed è confermato l’obbligo di arresto e dare la precedenza all’intersezione con via Siffredi; via Enrico Melen: divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra il confine con le aree di competenza autostradale (galleria) e la rampa di via Pionieri e Aviatori d’Italia proveniente dalle aree aeroportuali (torna-indietro);

nel tratto compreso tra il confine con le aree di competenza autostradale (galleria) e la rampa di via Pionieri e Aviatori d’Italia proveniente dalle aree aeroportuali (torna-indietro); via dell’Acciaio: obbligo di svolta verso destra all’intersezione con via Siffredi (manovra regolata da movieri);

obbligo di svolta verso destra all’intersezione con via Siffredi (manovra regolata da movieri); via Alessandro Vallebona: divieto di transito agli autocarri , autotreni ed autoarticolati, fatta eccezione per i veicoli che si devono dirigere e/o che provengono da via Vallebona o dalla viabilità della collina di “Erzelli” e alle strade e proprietà laterali carrabili autorizzate che a detti tratti stradali adducono;

, autotreni ed autoarticolati, fatta eccezione per i veicoli che si devono dirigere e/o che provengono da via Vallebona o dalla viabilità della collina di “Erzelli” e alle strade e proprietà laterali carrabili autorizzate che a detti tratti stradali adducono; via della Superba: è confermato il divieto di transito per i pedoni, i velocipedi, i motocicli e i ciclomotori nel tratto compreso tra via Pionieri e Aviatori d’Italia e la rotatoria d’Acri.

La viabilità dei veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate viene dirottata su via della Superba, tale itinerario sarà indicato da idonea segnaletica e dagli organi di Polizia Stradale.

Indicazioni di viabilità alternativa:

da Sestri Ponente verso centro città, aeroporto, svincolo A10: via Albareto, rampa Aeroporto, rotatoria Castruccio, via Pionieri Aviatori d’Italia direzione Guido Rossa;

da A10 verso centro città: nessuna variazione;

da A10 verso Sestri Ponente direzione Ponente: via Vallebona, via Perotto, via dell’Acciaio, via Siffredi dove si riprende regolare viabilità;

da via Cornigliano (presso piazza Savio) tutti i mezzi diretti verso Ponente vengono deviati su via Guido Rossa. È consentita l’inversione alla rotatoria all’altezza di via D’Acri, via Guido Rossa, via Mellen, via Vallebona da dove è consentito imboccare la A10 o l’itinerario su via Vallebona-Perotto-dell’Acciaio;

da centro città si prosegue su via Guido Rossa, via Mellen, via Vallebona

I mezzi pesanti, attraverso la rotatoria D’acri, dovranno transitare su via della Superba.

Le modifiche ai mezzi Amt

Si informa che, a seguito della chiusura al transito veicolare di un tratto di via Siffredi, lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 marzo, ogni sera dalle ore 21.00 alle ore 5.00, le linee 1 e N2 modificano il percorso come di seguito indicato.

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via Menotti proseguono per via Hermada, via Albareto, via Pionieri d’Italia, via della Superba, via Guido Rossa fino a piazza Savio dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Cornigliano, proseguono per via Guido Rossa, rotatoria San Giovanni D’Acri, via Superba, via Pionieri d’Italia e via Siffredi dove riprendono regolare percorso.