Copertura provvisoria dell'Albergo dei Poveri: presentata gara di affidamento - Genova 24

Genova. Sviluppo di Genova Spa ha predisposto una gara per l’affidamento delle attività di messa in sicurezza dagli agenti atmosferici, mediante la realizzazione di una copertura provvisoria, del manufatto architettonico denominato «Oratorio Uomini» dell’«Albergo dei Poveri» a Genova.

Nel dettaglio le opere che dovranno essere realizzate consistono in una copertura a protezione del tetto dell’edificio. In particolare, verrà realizzata un ponteggio verticale con telaio di copertura a capanna a protezione del tetto”, della struttura lignea e della sottostante volta al fine di poter procedere alla diagnostica, prima, ed alle lavorazioni successivamente, quando saranno nella disponibilità della Stazione Appaltante i fondi per dare avvio alle lavorazioni di restauro e consolidamento strutturale.

La durata prevista del periodo di mantenimento dei ponteggi e del telo di copertura ammonta a 180 giorni, con la possibilità che tale periodo possa essere rinnovato per ulteriori 180 giorni, con gestione e manutenzione della relativa funzionalità. Il termine per la ricezione delle offerte è fissato per il 15 marzo 2022 alle 17,30.