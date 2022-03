Controlli anti-spaccio a Genova, un pusher a Cornigliano: "I giovani si devono pur divertire" - Genova 24

Genova. Due denunce e un arresto per spaccio sono stati messi a segno nelle ultime ore dai poliziotti della questura di Genova in diverse zone della città metropolitana.

Ieri sera gli agenti del commissariato Centro, con personale del reparto prevenzione crimine, polizia locale, guardia di finanza e due unità cinofile con i cani Leone e Costantin, hanno effettuato un’attività di controllo in centro storico. Una 18enne, incensurata, è stata denunciata per detenzione sostanza stupefacente ai fini di farne commercio. La ragazza, segnalata dal fiuto infallibile del piccolo Leone, aveva nel suo zaino un involucro contenente quasi 50 grammi di hashish. Poco prima, sempre nei vicoli, i cani antidroga avevano trovato in due “imboschi” – nei pressi di un ponteggio e in un anfratto nel muro – alcune stecche di hashish, che sono state sequestrate a carico di ignoti.

A Cornigliano i poliziotti della volante in transito in via Pacinotti ieri notte hanno notato un uomo mostrare un involucro ad una ragazza nei pressi di una discoteca frequentata per lo più da giovanissimi. Gli operatori prontamente hanno invertito la marcia e fermato il soggetto, un 34enne, che è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e 220 euro, presumibilmente provento di spaccio. L’uomo, denunciato per detenzione sostanza stupefacente, ha motivato la scelta del luogo di spaccio dicendo che “i giovani si devono pur divertire”.

Infine a Chiavari la squadra investigativa del commissariato locale ha arrestato un 59enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo aveva avviato l’illecita attività all’interno della sua abitazione, infatti gli agenti ieri sera hanno rintracciato un acquirente uscito dal portone dell’abitazione in possesso di una dose di eroina, e una volta entrati nell’appartamento, hanno proceduto a perquisizione. All’interno sono stati rinvenuti 33 grammi di eroina e 40 grammi di hashish. L’uomo si è giustificato dicendo di spacciare da poco tempo perché non aveva ancora percepito il reddito di cittadinanza e aveva bisogno di soldi.