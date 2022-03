Consiglio regionale, Tosi e Russo al vertice nazionale sul progetto CaPIRe - Genova 24

Genova. Questa mattina il presidente della V Commissione Controlli, Verifica attuazione delle leggi e Pari Opportunità Fabio Tosi, insieme al vicepresidente Veronica Russo, ha partecipato alla riunione del Comitato di indirizzo CaPIRe, che si è svolto nella sede del Consiglio regionale della Valle D’Aosta. Il progetto è portato avanti dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e intende promuovere tutte le iniziative volte alla valutazione dell’efficacia delle leggi dopo la loro entrata in vigore.

Tosi e Russo hanno illustrato nel dettaglio le iniziative assunte dalla Commissione ligure: «Nell’ordinamento ligure l’inserimento di “clausole valutative” è relativamente recente, avendo avuto impulso a partire dal dicembre 2018 con la successiva approvazione di quattordici leggi regionali che prevedono la clausola. E’ stato poi previsto un sistema consultivo costruito proprio sul perno delle “clausole valutative” e potenziando le funzioni nella fase di monitoraggio ed esame delle cosiddette “relazioni di ritorno”».

Il presidente ha sottolineato la stretta collaborazione fra giunta e Consiglio per «una funzione di controllo fortemente costruttivo per rispondere alle esigenze di un territorio. Proprio per questo è stato previsto un ulteriore passaggio che impone, alla fine dell’iter, la trasmissione degli esiti a ciascun consigliere e ai rappresentanti di giunta». Tosi ha aggiunto: «Nel monitoraggio delle scadenze previste nelle clausole valutative è stato previsto un impegno informativo preventivo della Commissione sulla scadenza dei termini delle leggi contenenti le clausole per la redazione tempestiva della relazione e la giunta si è impegnata ad approvare la relazione valutativa, predisposta dalle sue strutture. Così la funzione di controllo svolta dall’Assemblea, comprendendo momenti di confronto con l’Esecutivo, può essere più proficua perché viene concepita con una finalità condivisa di migliorare la normativa vigente».