Concessioni demaniali, Lodi (Pd): "Abbassare i canoni per le realtà senza scopo di lucro" - Genova 24

Genova. “I canoni delle concessioni demaniali dal primo gennaio 2022 hanno subito un adeguamento del 7,95% rispetto all’anno scorso, un aumento mai verificato in precedenza in tale proporzione”. Lo dichiara Cristina Lodi, consigliera comunale del Partito Democratico.

“Il decreto Sostegni bis dello scorso anno aveva ribassato a 500 euro il canone minimo per i titolari di concessioni demaniali marittime senza scopo di lucro, ma per quest’anno non è stata presentata la norma che prevede il canone agevolato per questa tipologia di concessionari. L’aumento delle misure unitarie va a incidere sui già precari equilibri di bilancio delle aziende, mentre la mancata riproposizione del canone agevolato per i concessionari no-profit, se confermata, provocherebbe inevitabili conseguenze”.

“In particolare – prosegue Lodi – sono a rischio le attività svolte dalle associazioni sportive, dalle scuole di vela e surf, dalle società dilettantistiche di pesca sportiva, dagli ormeggiatori privati”.

“Ciò considerato, ho presentato insieme al gruppo Pd una mozione in Consiglio comunale, di cui sono prima firmataria, per impegnare il sindaco e la giunta a farsi parte attiva presso il Governo affinché la norma in oggetto vada modificata, nonché a implementare i contributi ordinari a favore dei concessionari a base associativa senza scopo di lucro, affinché possano continuare a svolgere la loro attività preziosa dal punto di vista sociale, formativo e sportivo in senso stretto, qualora non avvenissero le modifiche nazionali”, conclude.