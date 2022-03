Concessioni demaniali, balneari liguri in piazza: "No alle aste. Così finiamo in ginocchio" - Genova 24

Genova. ‘No alle aste’, questa la frase scritta a caratteri cubitali sugli striscioni e sulle bandiere dei balneari liguri, questa mattina in piazza De Ferrari per manifestare contro la proposta di legge per la riforma delle concessioni demaniali marittime che rischia di mettere in ginocchio decine di migliaia di imprese in tutta Italia, con ricadute particolarmente gravi proprio per una regione a forte vocazione turistico-balneare come la Liguria.

“Quella di oggi vuole essere un’azione di disturbo nella giornata di chiusura degli emendamenti del decreto legge e, assieme ad altre piazze nelle Marche, in Sardegna, Calabria e Basilicata, diciamo che non accettiamo questo disegno di legge e lo riteniamo irricevibile” dice Vittoria Ratto presidente Italia balneare.

E continua: “Vogliamo tornare ai tavoli e discutere in maniera seria e di buonsenso quello che sarà il nostro destino, perché non accettiamo di perdere il lavoro. Quello che è stato fatto è per favorire i grandi gruppi a discapito delle icone imprese italiane e del oro diritto a lavorare, che è sancito dalla costituzione”.

Infine conclude: “Oggi in piazza ci sono i rappresentanti della Regione Liguria e assieme noi ci sono i rappresentanti dei balneari toscani, ma anche gli ormeggiatori e altre realtà perché all’asta andranno anche ristoranti, piccoli negozi, solo per fare qualche esempio”.

Anche l’assessore regionale e coordinatore del tavolo interregionale del demanio marittimo della Conferenza delle Regioni Marco Scajola ha preso parte al sit-in: “Massima vicinanza di Regione Liguria al comparto balneare e l’impegno concreto di tutte le regioni per fare in modo che il governo comprenda le istanze e apra un tavolo di confronto con le Associazioni e con gli enti locali per condividere un percorso che non penalizzi chi ha investito e lavorato con fatica e serietà per la crescita del turismo balenare”.