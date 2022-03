Concerto in memoria delle vittime del Morandi in programma alla basilica della Annunziata - Genova 24

Genova. Appuntamento domenica 3 aprile alle 21 alla basilica della Annunziata, nell’omonima piazza, per il concerto in prima esecuzione nazionale assoluta dedicato dedicato al ricordo delle vittime del ponte Morandi, promosso dall’Accademia Corale Stefano Tempia, il Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, l’Accademia della Cattedrale di San Giovanni e Il Rotary Club Torino Duomo.

Al concerto prenderanno parte Laura Capretti mezzosoprano, Coro dell’Accademia Stefano Tempia, Luigi Cociglio maestro del Coro, Orchestra Stefano Tempia, Antonmario Semolini direttore.

Il programma:

Giuliana Spalletti (1944)

“14 agosto” per mezzosoprano, coro e orchestra

Marco Sinopoli (1985)

“Disoriente” per mezzosoprano e orchestra

Arthur Honegger (1892-1955)

“Pastorale d’été” per orchestra

Giancarlo Zedde (1954)

“Vele di luce” per mezzosoprano

e orchestra

Richard Wagner (1813-1883)

“Siegfried-Idyll” per orchestra

I brani di Spalletti, Sinopoli e Zedde, su testi poetici di Giacomo Bottino, sono in prima esecuzione assoluta.

L’evento

Il 14 agosto del 2018 si verificò il crollo del Ponte Morandi di Genova: una terribile sciagura che causò la morte di 43 persone e suscitò lo sdegno e lo sgomento di tutta l’Italia.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comitato “Ricordo Vittime Ponte Morandi”. Per mantenere vivo il ricordo di questa disgrazia, la storica “Accademia Corale Stefano Tempia” e l'”Accademia della Cattedrale di San Giovanni di Torino”, con il fondamentale sostegno del Rotary Club TORINO DUOMO, organizzano un concerto in programma in anteprima nazionale il 2 aprile, alle 21, nella Cattedrale di San Giovanni Battista di Torino, in piazza San Giovanni, con un programma che abbina tre brani commissionati per l’occasione (14 agosto per mezzosoprano, coro e orchestra di Giuliana Spalletti, Disoriente per mezzosoprano e orchestra di Marco Sinopoli e Vele di luce per mezzosoprano e orchestra di Giancarlo Zedde) alla Pastorale d’été di Arthur Honegger e al tenero Siegfried-Idyll di Richard Wagner.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Genova e dell’Arcidiocesi di Genova.

Oltre a celebrare la memoria di una spaventosa tragedia, sotto l’aspetto artistico questo concerto consentirà al pubblico di ascoltare in prima esecuzione assoluta tre opere di ampio respiro di autori contemporanei, nell’esecuzione del giovane mezzosoprano torinese Laura Capretti e dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia “Stefano Tempia” che, dopo la fase più dura della pandemia, tornano finalmente a realizzare una grande produzione sotto la bacchetta di Antonmario Semolini, nuovo direttore musicale. I brani di Spalletti, Zedde e Sinopoli, su testi poetici di Giacomo Bottino, sono in prima esecuzione assoluta.

Mentre i “classici” di Honegger e Wagner non hanno bisogno di presentazioni, qualche nota è doverosa sui brani in prima assoluta.

“14 AGOSTO” è la presa d’atto della notizia della tragedia, una consapevolezza progressiva perché inizialmente incredibile, che genera una sorta di dolore cosmico, senza mai perdere il contatto con la realtà della cronaca e della storia.

“VELE DI LUCE” è un vero e proprio inno a Genova, alla sua “anima” descritta da Anton Cechov in modo impareggiabile:

“Per le strade di Genova cammina una folla meravigliosa. Quando si esce, di sera, tutta la strada è colma di gente. Poi te ne vai a zonzo, senza una meta tra quella folla; vivi della sua vita, ti confondi a lei nell’anima; e cominci a credere che possa esistere una sola anima universale”.

Un inno alla sua capacità di intraprendere nuove rotte e di ricostruire sulle fondamenta della memoria collettiva.

“DISORIENTE” si presenta come una riflessione sui segni dei tempi che viviamo, sullo spaesamento, sulla smarrimento dei punti cardinali tradizionali, sulla necessità di recuperare il senso dell’umano come bussola per ristabilire un alleanza con la natura, un nesso di convivenza, una direzione per l’esistenza.