Comunali, i popolari restano nella lista di Bucci e avvertono Toti: "Noi avanti col centrodestra" - Genova 24

Genova. Alle prossime elezioni comunali di Genova non ci sarà il simbolo di Noi con l’Italia-Liguria popolare, formazione di centrodestra che fa riferimento all’ex Forza Italia Maurizio Lupi: a confermarlo questa mattina l’ex ministro di Berlusconi che, insieme al sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ha incontrato Marco Bucci nella sede di Vince Genova. E infatti, come avvenuto cinque anni fa (quando il logo però compariva), sarà proprio la lista civica col nome del sindaco uscente ricandidato a ospitare i candidati di area popolare tra i quali spicca un nome: quello di Ubaldo Borchi, già candidato di Fratelli d’Italia alle europee, dal 2019 passato ai moderati.

“Presenteremo il simbolo di Noi con l’Italia in tutte le città, ma su Genova abbiamo voluto confermare l’orientamento del 2017 e formare una lista comune con Vince Genova, anche se è in contraddizione con le regole auree secondo cui a un anno dalle politiche bisognerebbe iniziare a contarsi. Noi crediamo molto che il centrodestra debba partire dal rapporto con la società civile. Per la prima volta si è passati da un modello Milano a un modello Genova“, spiega Lupi.

Oggi a rappresentare i popolari a Tursi è soprattutto l’assessore comunale Matteo Campora (peraltro in odore di riconferma in caso di seconda vittoria di Bucci). “Lavoriamo per una visione di città, i partiti ci supportano e ci aiutano ad arrivare all’obiettivo, senza di loro non potremmo fare nulla – commenta il sindaco – I risultati sono tangibili e la città li vede”.

Ma il vero tema, politicamente parlando, è il fermento in area centrista dove permangono segni di insofferenza nei confronti di Salvini e Meloni. Sabato, alla convention di Toti, il concetto è stato ribadito chiaro dal senatore Paolo Romani: “Se andassero loro due al governo, ci farebbe paura”. Un clima che mal si accompagna all’unità del centrodestra, nonostante il governatore abbia inserito una lista col suo nome nella coalizione che sostiene Bucci e Peracchini a Genova e La Spezia.

Ma da Maurizio Lupi per ora arriva una sostanziale chiusura: “Rispettiamo qualunque proposta politica che nasca, ma ovviamente non siamo coinvolti perché abbiamo la nostra strada che è quella di andare avanti con coerenza a costruire una proposta moderata nella coalizione di centrodestra. Il nostro compito è cambiare e migliorare la proposta di centrodestra. Per noi non c’è nessun problema a dialogare con Meloni, Salvini, Berlusconi. Anzi, il nostro compito è fargli capire gli errori se ci sono stati”.

E la federazione Italia al centro lanciata da Toti? “Auguri – risponde Lupi -. A Giovanni ricordo sempre che le proposte politiche nascono non dal palazzo ma dalla società civile. Genova è un modello perché rappresenta un nuovo modo di pensare al governo di una regione e di una città col centrodestra. Noi siamo lealmente e convintamente nel centrodestra, crediamo che una proposta governo per diventare credibile abbia bisogno del pilastro moderato. Noi miriamo alla concretezza e facciamo un’altra scelta e ci auguriamo che Toti con il suo movimento possa dare un contributo all’interno del centrodestra. Gli ricordo che è presidente della Regione con una coalizione di centrodestra. La divisione mi sembra un peccato perché porta nocumento ai cittadini che vogliono essere governati bene”.