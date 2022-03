Comunali Genova, manovre al centro: Paita e Furlan lanciano "Liguria Futura" - Genova 24

Genova. Si chiamerà Liguria Futura e sarà “un progetto politico-culturale che intende fare della Liguria, dei suoi problemi, delle sue opportunità ancora non dispiegate, il cuore della propria proposta e della propria azione con un approccio pragmatico”. È l’associazione che presenteranno domani a Genova Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, e Annamaria Furlan, ex segretaria generale della Cisl data tra le possibili candidate del centrosinistra sia alle ultime regionali sia alle prossime comunali.

Difficile capire se la presentazione della nuova “creatura” sarà davvero il preludio alla costituzione di una lista di centro. Alle ultime regionali Italia Viva si era presentata in solitaria sostenendo Aristide Massardo (anche in quel caso, un papabile poi escluso dal campo progressista che aveva virato su Sansa) ottenendo un risultato assai modesto. In effetti il partito di Renzi per ora non è entrato nel tavolo di forze che sostengono Ariel Dello Strologo. E intanto, sempre domani, Toti condurrà la sua convention all’Acquario per il rilanciare (senza invitati di altre realtà politiche) il progetto centrista che aveva fatto traballare per qualche settimana l’unità del centrodestra. Progetto che guardava con un certo interesse anche all’area renziana.

Quali saranno gli obiettivi di Liguria Futura? “Prendersi cura della Liguria attraverso lo studio e l’analisi, prima di tutto, per mettere a fuoco in modo chiaro e puntuale la direzione che la nostra regione deve intraprendere per svolgere il ruolo che merita e che può mettere a servizio del Paese e dell’Europa: portualità, infrastrutture, ambiente, tecnologia, energia, ricerca ma anche una sanità di qualità e una forte attenzione a interventi di protezione e integrazione sociale. C’è bisogno di una Liguria capace di interagire col cambiamento, di esserne interprete. Con coraggio e tenacia, quelle caratteristiche tutte liguri che devono essere messe a servizio del futuro e delle nuove generazioni.

“Il progetto – si legge – è promosso da persone della nostra Liguria con esperienza nel mondo dell’associazionismo, dell’impresa, del sociale e delle professioni”. La conferenza stampa del comitato promotore dell’associazione si terrà alle ore 12.00 nella Sala Genova in via Paolo Imperiale 8, quarto piano, presso gli uffici di Duferco.