Comunali Genova, l'8 marzo il calcio d'inizio della campagna di Bucci: tentazione lista under30 - Genova 24

Genova. I motori si stanno scaldando già da settimane ma il vero e proprio calcio d’inizio della campagna elettorale di Marco Bucci, il sindaco che vuole centrare il bis alle prossime comunali di Genova, è fissato per martedì 8 marzo.

Dopo il consiglio comunale a palazzo Tursi si svolgerà infatti la prima riunione operativa generale, quella in cui il sindaco riunirà chi si occuperà dalla campagna da ogni punto di vista (amministrativo, comunicativo, agenda, contenuti) e per le varie liste. Le numerose varie liste.

Sì perché una delle notizie che sono filtrate in questi giorni è che oltre ai partiti del centrodestra (dalla Lega a Forza Italia, dall’Udc a Fratelli d’Italia) sulla scheda elettorale Bucci sarà sostenuto dalla lista che porterà il nome di Giovanni Toti, da Vince Genova, dal movimento Gente d’Italia e da una seconda lista civica legata alla figura dell’attuale sindaco, il cui nome non è stato ancora formalizzato.

C’è però anche la possibilità di dare vita a una terza lista civica dove saranno candidati soltanto under30, una sorta di lista “Giovani per Marco Bucci”. Le disponibilità non mancano, quaranta ragazzi e ragazze sarebbero già pronti a correre per il centrodestra alle comunali e a farlo anche in una cornice “civica” ma la squadra di Bucci starebbe ancora valutando i pro e i contro di un’operazione di questo tipo.

Martedì si conosceranno ufficialmente, dunque, quelli che saranno i responsabili della campagna elettorale. Oltre ai vari referenti di partito e di lista ci saranno due figure apicali di riferimento. Uno è già da anni uno stretto collaboratore del sindaco, di area centrodestra mentre l’altro ha un passato da amministratore nelle file del Partito Democratico e ancora prima nella Dc.

D’altronde non sarà l’unico “ex” a sostenere Bucci. A quanto risulta a Genova24 sono già 15 gli esponenti o attivisti legati al centrosinistra o anche al Movimento 5 Stelle pronti a sottoscrivere un manifesto di sostegno all’attuale sindaco e a candidarsi per portare voti alla causa dell’attuale maggioranza.

Costoro, insieme a figure legate a partiti di centro, finirebbero nell’elenco dei 40 della lista civica ancora senza nome ma che si preannuncia piuttosto affollata.

Il team a supporto della campagna di Marco Bucci ha deciso di non affidarsi a un’agenzia di comunicazione esterna, come ha fatto il centrosinistra che per seguire Dello Strologo ha contattato l’agenzia Consenso, quella dietro la vittoria di Bonaccini in Emilia Romagna.

Il centrodestra lavorerà con figure di fiducia dell’entourage di Bucci e dei partiti, una squadra di saggi che in parte era già stata sperimentata nella campagna di cinque anni fa, ma altri elementi saranno svelati nei prossimi giorni.

Sul fronte della comunicazione si stanno anche delineando gli indirizzi dei point elettorali: quello di Vince Genova sarà in galleria Mazzini, quello generale – sempre in centro – deve ancora essere scelto tra due opzioni alternative.

E mentre la lista di Toti ha già fissato una cena di fundraising da 450 euro a ospite (sarà il 17 marzo a Villa Lo Zerbino), Vince Genova sta invece lavorando a un momento conviviale più informale previsto tra una decina di giorni durante il quale sarà presentato il nuovo simbolo e saranno presenti tutti, o quasi tutti, i candidati.