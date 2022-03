Comunali Genova, il presidente di Alternativa Cabras chiude il primo "caucus" di Crucioli - Genova 24

Genova. “Si chiude questo primo weekend di caucus, durante il quale abbiamo registrato la presenza attiva di circa 300 persone. Abbiamo eletto una quota di candidati per il Consiglio comunale e per il Municipio Centro Est, compreso il candidato presidente per lo stesso Municipio, una donna”. Così Mattia Crucioli, candidato sindaco di Genova con la lista Uniti per la Costituzione.

“Sono state due bellissime giornate di partecipazione e oggi ho anche avuto il piacere di accogliere nella mia città il presidente di Alternativa Pino Cabras che, tra le altre cose, ha sottolineato: Gli Stati passano, le città restano. È infatti dalle comunità che bisogna ripartire, dalla loro identità legata alla storia del territorio, per incentivare un risveglio della società civile che possa rappresentare l’inizio di una nuova fase”.

Ecco le date dei prossimi caucus:

sabato 26 marzo

h 9/12 – piazza Lerda, Municipio Ponente

h 14/18 – piazza dei Micone, Municipio Medio Ponente

domenica 27 marzo

h 9/12 – piazza Rossetti, Municipio Medio Levante

h 14/18 – monumento Quarto dei Mille, Municipio Levante