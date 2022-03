Comunali Genova, Dello Strologo sul 'sindaco dei giovani': "E' il sindaco che deve essere il sindaco di tutti, quello che voglio essere io" - Genova 24

Genova. In riferimento all’annuncio del sindaco Marco Bucci del bando per la figura di “sindaco dei giovani”, arriva il commento del candidato sindaco del campo progressista Ariel Dello Strologo: “A quanto pare Bucci aveva bisogno della campagna elettorale per ricordarsi dei giovani, perché poco o nulla ha fatto nel corso del suo mandato, come dimostrano i numeri e come sostengono a gran voce i cittadini e le cittadine” dice.

”

Da quando l’ISTAT ha evidenziato un’accelerazione nella fuga da Genova, con migliaia di giovani che lasciano ogni anno la nostra città, Bucci da una parte ha negato fantasiosamente i dati ufficiali, dall’altra si è inventato un sindaco dedicato a loro” commenta il candidato.

“Mi fa comunque piacere che mi abbia ascoltato – aggiunge – Da settimane parlo dell’importanza di mettere i giovani e le giovani al centro e oggi se ne esce con questa idea di pura propaganda. Come se ci volesse un sindaco delle donne o altre bizzarrie. Ma il sindaco dei giovani è il sindaco stesso, quello di tutti i cittadini e di tutte le cittadine”.

“Ed è questo il sindaco che intendo essere io – chiosa Dello Strologo – un sindaco che mette i giovani e le giovani al centro di una visione di città, da cui tutte le generazioni possono trarre beneficio. Fin dal primo giorno di mandato, e non certo solo in campagna elettorale.”