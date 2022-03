Comunali Genova, Dello Strologo incontra i senatori Pd "in tour" mentre Bucci brinda con gli aspiranti candidati - Genova 24

Genova. Bordate no, ma frecciate ne sono già partite parecchie tra i due principali candidati sindaco alle prossime comunali di Genova. Dai depositi costieri ai presunti conflitti d’interessi, dalle accuse su un tema caldo come quello della sicurezza al cappello appoggiato da entrambi sul mondo dei “giovani”, l’attuale primo cittadino Marco Bucci e il suo avversario Ariel Dello Strologo sono già in piena trance agonistica da campagna elettorale.

Ma the best is yet to come, dicono tutti, perché al momento la sfida sta solo scaldando i motori in attesa di definire nomi, simboli, alleanze definitive ma anche un elemento cruciale come la data delle stesse elezioni.

Sì perché se si andasse più in là con i tempi rispetto a quanto ipotizzato – quindi oltre fine maggio, inizio giugno per il primo turno – rischierebbe di essere inutile, per le coalizioni, concentrare troppe energie ed economie in questa fase iniziale.

Quello che si sa è che i due avversari, nonostante gli esperti di comunicazione invitino a una maggiore prudenza, smaniano per un confronto diretto, un faccia a faccia in stile americano, con la speranza di smascherarsi a vicenda su punti deboli e posizioni non cristalline.

Per ora, però, si procede con momenti interlocutori. Rispetto a Bucci, Ariel Dello Strologo ha la necessità di farsi conoscere dal grande pubblico e prosegue nella sua agenda di incontri (qualcuno anche pubblico) ma oggi sarà impegnato, nel tardo pomeriggio, in un confronto tutto di partito con gli amministratori e i senatori del Pd questi ultimi impegnati nel tour nazionale “Avvicina”, l’iniziativa che il gruppo dei senatori dem organizza per un confronto con parti sociali, istituzioni, imprese del territorio sulle opportunità date dalle risorse del Pnrr e sui rischi che possono venire dalla congiuntura economica e sociale in corso.

Questa sera, intorno alle 21, invece, Marco Bucci incontrerà in un momento conviviale gli aspiranti candidati, gli appartenenti attuali del gruppo Vince Genova e i supporter in vista della campagna: un modo per scaldare gli animi in attesa che si decidano e si rendano note liste, simboli e programmi.