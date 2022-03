Comunali Genova, Bucci lancia "il sindaco dei giovani": presto un bando per candidarsi - Genova 24

Genova. “Genova avrà un sindaco dei giovani, presto pubblicheremo un bando aperto a tutta la popolazione tra i 15 e i 35 anni“. L’attuale sindaco di Genova, e candidato alle prossime comunali, Marco Bucci, ha lanciato l’idea questa mattina dai microfoni di Radio Babboleo, intervistato dal conduttore Fabrizio Valenza.

Bucci ha parlato di una “figura importante, forse anche con una retribuzione, questo dobbiamo capirlo da un punto di vista amministrativo ma sarà un interlocutore fondamentale tra il Comune e la popolazione giovanile per indirizzare le politiche per gli under35 – ha continuano Bucci – non si può pensare che la persona migliore per gestire le politiche per i giovani sia un sessantenne come il sottoscritto”.

Secondo il sindaco Genova sarà la prima grande città italiana a creare questa figura: “Speriamo che altre città ci prendano ad esempio, il sindaco dei giovani sarà poi supportato dagli uffici comunali”.

Tra le altre iniziative citate dall’attuale primo cittadino durante l’ospitata in radio, la “carta dei servizi”, già lanciata ma in via di perfezionamento, “una serie di proposte operative per rendere più semplice ai giovani soddisfare le loro necessità, dai servizi allo studio allo sport, dal cohousing alla ricerca del lavoro al volontariato”.

Bucci ha detto che bisogna sfatare “il mito dei giovani che se ne vanno da Genova, nel 2016 la popolazione 15-35 era di 104mila persone, nel 2021 è di 107mila – le cifre snocciolate durante l’intervista – e in gran parte bisogna ringraziare l’Università”.

Bucci infine, rispondendo alle domande degli ascoltatori, ha dichiarato che, per rendere più sicuri gli spostamenti di chi torna dalle serate di movida, “potremo ragionare ad aumentare gli autobus notturni, la metropolitana fino all’una non basta, servono anche più mezzi su gomma tra le due e le tre”.