Comunali Genova, Bucci fa il pieno di "ex": in squadra anche l'addetto stampa che ha lasciato Dello Strologo - Genova 24

Genova. Dopo aver scaldato i motori in queste settimane il centrodestra è pronto a mettere in moto, per davvero, la macchina della campagna elettorale per le comunali genovesi. Nel serbatoio, per proseguire con la metafora motoristica, un’ampia gamma di sostenitori e collaboratori, quelli che Marco Bucci ha voluto riunire oggi per fare il punto della situazione da un punto di vista organizzativo e stabilire ruoli e funzioni.

In un momento come quello attuale – tra venti di guerra e costi dell’energia alle stelle – forse la corsa elettorale per le amministrative potrà non essere di interesse prioritario, almeno per il cittadino comune, ma per gli “amanti del genere” dalla riunione di oggi è arrivata la conferma di alcune indiscrezioni quanto meno intriganti.

Il primo aspetto interessante è la coppia inedita che gestirà la campagna elettorale di Bucci. Le due figure apicali, cui faranno riferimento i vari responsabili di lista saranno da un lato Matteo Garnero, esperto di comunicazione legato al Carroccio, campaign manager del di Bucci nel 2017 e attuale consulente del gabinetto del sindaco nell’ambito della comunicazione e dei modelli organizzativi.

L’altro co-responsabile della campagna sarà Gianni Vassallo. Amministratore di lungo corso, esponente prima della Dc e poi del Partito Democratico, è stato assessore al Commercio del Comune di Genova durante la giunta Vincenzi, poi consigliere comunale e metropolitano ma uscito dal Pd nel 2016. Dal 2019 è presidente della società che gestisce il mercato ortofrutticolo di Bolzaneto.

Non è l’unico “ex” a ingrossare le file del centrodestra. Nelle varie liste che sosterranno l’attuale sindaco, secondo ambienti legati ai partiti, ci saranno almeno una dozzina di figure provenienti dal centrosinistra, dal centro e dal Movimento 5 Stelle, soprattutto attivisti, figure conosciute a livello municipale e comunale.

Si può annoverare tra gli “ex” – anche se per poche ore – anche uno dei futuri membri dello staff. Con il ruolo di addetto stampa politico di Marco Bucci entra nella squadra per la campagna Giovanna Pinazzi, per qualche giorno chiamata a svolgere lo stesso compito per Ariel Dello Strologo ma il cui rapporto di collaborazione si era interrotto improvvisamente e misteriosamente. Pinazzi, un’esperienza di ufficio stampa – tra le altre cose – per Cisl e Anci, ha vissuto diversi anni lontano da Genova.

Tra le decisioni prese oggi anche quella del nome della terza lista civica a supporto di Bucci oltre a Vince Genova e a quella di Toti. Si chiamerà “Genova Domani” e sarà composta da figure di diversa estrazione politica. Ancora non è stato deciso, invece, se esisterà una lista di candidati under30. “Sono tanti ma vedremo se organizzarli in maniera verticale o orizzontale”, ha spiegato lo stesso Bucci.