Comunali, Bucci: "Non mi dimetto da commissario, chi pensa di vincere con i cavilli ha già perso" - Genova 24

Genova. Lo aveva già detto e lo ribadisce. “Non ho alcuna intenzione di dimettermi dal ruolo di commissario”. Il sindaco di Genova Marco Bucci ripete di essere “assolutamente tranquillo” sul tema della possibile ostativa alla candidabilità per via del doppio incarico.

“Ho una lettera dell’avvocatura dello Stato che mi conferma che non ci sono problemi – dice – ma in ogni caso non mi dimetto, sia per principio, sia per etica, ho detto sì dieci secondo dopo che mi è stato chiesto di svolgere questo compito e voglio portarlo a termine”.

La questione, già sollevata lo scorso anno dall’opposizione in consiglio comunale, è tornata d’attualità prima con le dichiarazioni del candidato avversario Ariel Dello Strologo e poi con alcuni articoli di giornale in cui le preoccupazioni per l’incompatibilità dei due ruoli aleggerebbero anche nel centrodestra.

Sul SecoloXIX, in particolare, c’è stato riferimento a un presunto pressing da parte della Lega affinché il sindaco passasse ad altri il ruolo di commissario. Salvo poi smentire parzialmente l’indiscrezione. Sta di fatto che la questione, nel caso di un non improbabile ricorso da parte di qualcuno, potrebbe essere lasciata in balia dell’interpretazione delle leggi.

“Non c’è motivo di essere preoccupati, l’incompatibilità riguarda semmai i commissari prefettizi non i commissari straordinari” continua Bucci, riferendosi alla norma del Testo unico degli enti locali che ha fatto scattare le polemiche”. Qualcuno fa notare che anche Giovanni Toti era commissario straordinario a diverse partite eppure è stato candidati e rieletto senza controindicazioni.

Nessun commento sulle richieste arrivate dalla sua parte politica: “Chi lo dice? Presentatemelo che ci parlo io”. E poi un messaggio agli avversari. “Invece di convincere i cittadini con proposte si concentrano su queste questionie, ma chi pensa di provare a vincere attraverso i cavilli ha perso in partenza”.