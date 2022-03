Comunali 2022, Paragone a Genova per sostenere Mattia Crucioli - Genova 24

Genova. Questo venerdì 1 aprile, a partire dalle ore 17, il senatore Gianluigi Paragone incontrerà la cittadinanza genovese al Porto Antico. L’iniziativa si terrà in Calata Falcone e Borsellino – a breve distanza dall’Acquario – nell’ambito di un banchetto promozionale allestito dal circolo genovese del partito di cui Paragone è segretario nazionale, Italexit per l’Italia.

“Invitiamo tutti a partecipare – commenta il coordinatore provinciale di Italexit, Marco Martini – Gianluigi si mette a disposizione dei cittadini genovesi per raccogliere spunti, impressioni, testimonianze. L’obiettivo che ci poniamo con questo evento è portare un rappresentante del Parlamento tra la gente, non per fare facile demagogia, ma per contribuire a ridurre la distanza tra le istituzioni e il popolo, in un momento storico in cui questa distanza, a causa delle politiche del Governo Draghi, appare insormontabile”.

Ad accompagnare il senatore Paragone al Porto Antico ci sarà il coordinatore regionale di Italexit, Fabio Montorro. Italexit, fondata da Gianluigi Paragone nell’estate 2020, partecipa attivamente alla lista Uniti per la Costituzione guidata da un altro senatore, Mattia Crucioli, che dovrebbe fare un’apparizione al banchetto. La lista, che raccoglie l’adesione di diverse sigle politiche, si presenterà alle elezioni amministrative di quest’anno. “Si tratta di un appuntamento importante per noi, che parteciperemo in forze alla lista con i nostri candidati e con gli attivisti. Invitiamo i genovesi incuriositi da questa nuova proposta per la città di venire a incontrarci venerdì pomeriggio al Porto Antico”, conclude Martini.