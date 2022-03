Comunali 2022, Dello Strologo brinda con i sostenitori davanti al futuro point: "Dobbiamo riportare le persone a votare" - Genova 24

Genova. Ha stretto mani, abbracciato e salutato amici di vecchia data, e stappato diverse bottiglie di prosecco per salutare e motivare quanti sono accorsi questo pomeriggio in via Cesarea davanti al futuro point elettorale in via Cesarea, che oggi portava ancora l’insegna di un’agenzia immobiliare. Ariel Dello Strologo, il candidato sindaco del campo progressista, sorride e risponde con pacatezza perfino a un contestatore che in diretta, si avvicina pericolosamente e lo accusa “di star facendo la guerra alla Russia”.

Ai giornalisti presenti ricorda come in questi due anni di pandemia “Le persone con disagio sociale o psichiatrico sono aumentate e non possono essere lasciate a se stesse perché è vero che il waterfront di levante aiuta la città ma se insieme non ci occupiamo delle famiglie che stanno vivendo pesanti disagi di vario tipo, da quello economico a quello psicologico o psichiatrico, prima o poi di questo dovremo pagare il conto”

A margine del momento, soprattutto conviviale, con i sostenitori, Dello Strologo è tornato sulla questione sicurezza: “ E’ un diritto di tutti i cittadini – ha detto – non è di destra né di sinistra. Parlando con i commercianti di Sampierdarena, ho saputo che hanno deciso di chiudere tutti insieme per evitare di essere rapinati”.

Il candidato sindaco del campo progressista, parlando ai suoi sostenitori ha poi ribadito l’importanza di riportare i genovesi alle urne. “E’ bello vedere tanti volti sorridenti in questi momenti tristi che stiamo vivendo – – ha ricordato – ma forse questi sono anche i momenti in cui forse torna voglia di fare politica e di occuparsi dei problemi delle persone”.

“Uno degli obiettivi principali – ha detto – è quello di far tornare le persone a votare perché votare è un esercizio fondamentale della democrazia, la politica è un’arte nobile. Dobbiamo rovesciare un brutto luogo comune che ci portiamo dietro da tanti anni e cioè che fare politica sia una brutta cosa. Non è solo una scelta mia ma è di tutti quelli che vogliono condividerla con me e di provare a cambiare questa città in meglio rispetto a quello che è oggi”.

“Sarà una lunga marcia – ha aggiunto – dovremo correre ma con la tranquillità di sapere che alla fine vinceremo perché con la passione si vince per forza”.

Oggi in via Cesarea, tra un prosecco, un pezzo di focaccia e il bisogno di guardarsi in faccia oltre che contarsi c’erano i rappresentanti delle liste che lo sostengono, con i due segretari del Pd Simone D’Angelo e Valentina Ghio in prima linea con consiglieri comunali e regionali, ci sono gli amici storici e quelli che lo sono diventati durante il suo lavoro, per esempio Alberto Cappato, ex direttore della Porto Antico quando Dello Strologo era presidente. C’è Filippo Biolé che con Dello Strologo ha in comune l’appartenenza alla comunità ebraica e anche il lavoro (entrambi avvocati) e che dopo essere stato uno dei papabili alla candidatura per fare il sindaco ora potrebbe candidarsi per il consiglio comunale. C’erano anche alcune attiviste a raccoglier numeri e contatti di potenziali volontari: “Contiamo di farne un centinaio” dicono fiduciose.

Il clima è un po’ spontaneo, poco organizzato ma piuttosto festoso. Tutti sanno che la battaglia è molto difficile ma la voglia di provarci non manca, anche con un po’ di entusiasmo anche se la campagna elettorale – da entrambe le parti – sembra ancora lungi all’essere entrata nel vivo.