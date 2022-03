Comunali 2022, Bucci all'inaugurazione dello spazio eventi della Lega in centro storico: "Nessun derby con le mie liste civiche" - Genova 24

Genova. Un nuovo spazio eventi nel centro storico per mettere (anche) il sigillo del Carroccio nel piano di riqualificazione dei carruggi in una campagna elettorale non semplicissima per la Lega, con i voti anti-governativi che rischiano di confluire sul partito di Giorgia Meloni e le liste civiche del sindaco Bucci, ben due, che potrebbero fagocitare il partito di Matteo Salvini nelle prossime amministrative. C’è il pienone nello spazio affittato dalla Lega per gli eventi di questa campagna elettorale, uno spazio di circa 140 metri quadri accanto alle poste di piazza Cavour, ma i timori restano.

A tagliare il nastro del nuovo spazio è arrivato il sindaco Marco Bucci, il cui sostegno, nonostante la crisi con i centristi di Toti, la Lega non ha ovviamente mai messo in forse. Alla domanda se la doppia lista civica del sindaco (Vince Genova e la nuova lista Genova Domani) possa danneggiare i partiti, in particolare la Lega, Bucci non sembra avere dubbi: “No, non esiste nessun derby tra la Lega e le liste civiche” dice Bucci . “Anzi, nelle riunioni che abbiamo avuto ho visto un grande accordo fra tutti. Avremo le liste dei partiti più due liste civiche, considerando ovviamente la lista di Toti quasi come se fosse un partito. Noi avremo una lista civica, ‘Genova domani’ che non porterà il mio nome, almeno adesso in base all’accordo che abbiamo fatto perché è una lista aperta a tutti coloro che vogliono partecipare senza nessun condizionamento, nemmeno quello del sindaco, perché sarà una lista che prescinde dalle ideologie visto che lavorare per la città non è di destra né di sinistra”.

All’evento, a cui fino a ieri sembrava dovesse partecipare il segretario della Lega Matteo Salvini, che poi ha dato forfait per impegni romani, c’era però il capogruppo alla Camera della Carroccio Riccardo Molinari: “La speranza è quella di vincere al primo turno per veder riconoscere quello che l’amministrazione Bucci ha fatto. Non è un segreto che cinque anni fra è stata la Lega a spingere fortemente la candidatura di Bucci e credo che sia stata la scelta giusta, Quindi una vittoria di Bucci è una nostra vittoria”. Dopo una prima emorragia di voti alle ultime regionali ora qualche preoccupazione c’è, ma le amministrative sono una ‘gara’ a parte: ““Sicuramente vogliamo essere determinanti nella vittoria quindi stiamo lavorando per raccontare le buone cose che abbiamo fatto e superare un momento che politicamente non è dei più facili a livello nazionale – dice Molinari – Le tensioni è normali che ci siano ma è evidente che c’è un tentativo di portare sui territori tensioni che sono romane ma che poco hanno a che fare con le dinamiche genovesi in questo caso e credo che la miglior campagna elettorale sia raccontare quanto di buono abbiamo fatto sia qui in Comune sia da Roma per aiutare il Comune di Genova”. Le liste civiche per il capogruppo della Lega alla Camera non sono un problema in questa fase: ““Partiamo dal presupposto che chiunque aiuta la coalizione dà un contributo perché l’obiettivo è vincere poi certo anche la conta interna dei partiti è rilevante ma sulle amministrative quello che conta è vincere come centrodestra”

Il segretario regionale del Carroccio Edoardo Rixi, glissa la domanda sulla ‘percentuale’ che si aspetta dal suo partito: “L’obiettivo è quello di rivincere al primo turno. Le percentuali vedremo quelle che saranno. E’ evidente che noi vogliamo una riconferma di una squadra che ha lavorato bene e di un sindaco che ha dato un svolta a questa città”. Le tensioni con il governatore Toti finiscono in cantina, almeno fino al voto delle comunali, poi si vedrà: ““Il clima è sicuramente buono – dice Rixi – è evidente che a noi interessa avere un’unità in vista soprattutto per la campagna elettorale delle comunali. Chi pensava che il centrodestra fosse finito sbagliava, è evidente che la situazione si andrà anche a chiarire verso le politiche, che saranno la chiave di volta per capire quali saranno in futuro i rapporti con il presidente della Regione”.