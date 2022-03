Comunali 2022, Antonella Marras mette (quasi) insieme la sinistra: “Porto la voce delle periferie. Al centro welfare, lavoro e partecipazione” - Genova 24

Genova. “Dalla periferia per le periferie”. E’ molto più di uno slogan quello che oggi in un evento pubblico al Cap lancia la candidata sindaca delle sinistre Antonella Marras. Sostenuta da Rifondazione, Sinistra anticapitalista e Partito comunista italiano, la ‘pasionaria’ di Fegino, 55 anni, impiegata con due figli, prova a lanciare due sfide per le prossime comunali: quella di tenere “insieme” la sinistra anticapitalista (non tutta, visto che il Pcl ha deciso di correre da solo con Silvia Ronzitti) e quella di mettere al centro i territori “che sono periferie fisiche ma a volte anche sociali”.

Antonella Marras, in prima linea nella politica per la tutela dei territorio c’è da almeno sei anni, da quella notte che a Fegino uno sversamento di petrolio dalla Iplom fece colare un fiume di petrolio rendendo evidente come alcune zone della città siano considerate come depositi del centro-vetrina, abbandonate al loro destino e quasi nascoste da servitù industriali e infrastrutturali pesanti, con servizi ridotti al lumicino.

“Abbiamo deciso di partecipare anche alle elezioni ma quello che abbiamo intrapreso con i tre partiti che mi sostengono vuole essere soprattutto un percorso e un progetto in realtà già iniziato con alcuni momenti di comunione di intenti su questioni importanti, dal nodo ferroviario alla difesa del lavoro” racconta Marras a Genova24. “Riteniamo sia necessario far entrare la vita reale all’interno delle istituzioni cercando di sentirsi rappresentati dalle lotte più ancora che rappresentare e cercando di portare la voce di chi si trova ai margini e che di cui né centrodestra né centrosinistra, che per noi è un centro liberista, si occupano.”

I punti programmatici toccano tutti i temi più cari alla sinistra, a partire dal lavoro: “che dà dignità alle persone e che è un bene personale ma anche collettivo. Pensiamo che occorra mettere fine alle esternalizzazioni negli enti pubblici. Basti pensare ad Amiu che vende a Iren la gestione degli impianti che è quello che produce ricchezza e utili, lasciando ad Amiu le attività che rappresentano solo un costo, come lo spazzamento. Un secondo punto centrale riguarda la tutela delle periferie “che appunto non sono solo quelle esterne al centro ma sono tutto ciò che viene abbandonato a favore della città vetrina, quindi ci sono i quartieri delle delegazioni ma anche una parte del centro storico”. Un esempio? La diga di Begato: “E’ stato positivo buttarla giù ma poi andava fatto anche tutto un lavoro intorno per il quartiere”. Accanto al lavoro “occorre rafforzare il welfare – dice – visto che la povertà a partire dalla pandemia è in continua crescita e ci sono quartieri dove i genovesi attendono che i supermercati gettino i prodotti scaduti per portarseli a casa”.

Tra gli altri punti programmatici il diritto alla casa: “Le assegnazioni sono troppo lente, ci sono liste interminabili per le case popolari e troppi edifici non vengono risistemati per essere abitabili. Questa situazione crea anche un’inaccettabile guerra tra poveri: tra chi occupa una casa perché non sa dove andare e chi attende di averne una”.

Particolare attenzione ‘la sinistra insieme’ mette sul tema dell’effettiva partecipazione dei cittadini ai processi decisionali: “La cittadinanza attiva non ha gli strumenti perché i percorsi partecipativi sono difficili e per esempio questa amministrazione non ha voluto mettere mano alla delibera di iniziativa popolare su questo tema che fu votata al tempo della giunta Doria e che ora necessità di un regolamento e di una carta dei diritti”.

Per Marras, se è vero che il sindaco Bucci incontra i cittadini e i comitati più spesso del suo predecessore, questo non è sufficiente: “Come comitato Borzoli Fegino, fra l’altro ricordo che non ha mai voluto incontrarci, le colazioni del sindaco sono blindate e occorre mandare prima le domande senza un vero dibattito. Il sindaco lo abbiamo incontrato a Certosa sulla questione nodo ferroviario e metropolitana, ci ha fatto promesse che però non sono state mantenute perché i tavoli tecnici non sono mai stati realizzati.”

E sull’atteggiamento del sindaco uscente negli incontri Marras non ha dubbi: “Il rapporto con il sindaco prevede che gli si dia ragione”. L’accusa al primo cittadino è anche quella di voler spesso dividere i comitati e i fronti: “Ci ha provato anche sui depositi chimici tra i comitati di Sampierdarena e quelli del ponente”. Sullo spostamento dei depositi chimici la posizione della sinistra è quella “dell’opzione zero, che garantista il ricollocamento dei circa 50 lavoratori, anche perché gli stessi sindacati ci dicono che lo spostamento e ampiamente dei depositi a ponte Somalia causerà la perdita di circa 100 posti di lavoro in porto, oltre a rischi ambientali per la vicinanza con la città”.