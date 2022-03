Compresse anti-radiazioni a base di iodio, a Genova richiesta in aumento - Genova 24

Genova. “In Liguria e a Genova sta aumentando, soprattutto negli ultimi giorni, la richiesta di compresse anti-radazioni a base di iodio, in seguito alla paura delle persone di un’emergenza nucleare. Si sta creando una sorta di psicosi, di certo non giustificabile” dice Giuseppe Castello, presidente di Federfarma Genova.

E spiega: “In Italia però non sono in commercio. Si tratta di prodotti particolari, non vendibili con semplicità. Infatti, qualora dovessero servire – e al momento non servono – sarà la protezione civile ad occuparsi della distribuzione“.

La guerra in Ucraina e gli attacchi dell’esercito russo intorno alle centrali nucleari di Chernobyl e di Zaporizhzhia hanno creato, in molti paesi europei, un boom della domanda di compresse anti-radiazioni a base di iodio. In Belgio, in particolare, la corsa all’acquisto delle pillole, distribuite gratuitamente nelle farmacie del Paese, è iniziata, arrivando a toccare nel giro di pochi giorni, quota 30mila confezioni al giorno.

Tuttavia, l’Agenzia federale belga per il controllo nucleare ha rassicurato che “l’attuale situazione in Ucraina non richiede l’uso di compresse di iodio”.

Inoltre Giuseppe Castello ha ricordato e sottolineato che “le pastiglie di iodio non offrono protezione contro altre sostanze radioattive o altri metalli. Assumerle, senza un motivo preciso, è pericoloso e senza senso”.

L’ Istituto superiore di sanità spiega che “durante un incidente nucleare lo iodio radioattivo può essere rilasciato contaminando l’ambiente, con conseguente esposizione esterna. L’inalazione di aria contaminata e l’ingestione di cibo e acqua potabile contaminati possono portare all’esposizione interna alle radiazioni e all’assorbimento di iodio radioattivo principalmente da parte della tiroide. La ghiandola tiroidea utilizza lo iodio per produrre ormoni tiroidei e non distingue tra iodio radioattivo e iodio stabile”.

E prosegue: “Quindi, dopo un incidente nucleare, se lo iodio radioattivo viene inalato o ingerito, la ghiandola tiroidea lo assorbe allo stesso modo dello iodio stabile. Se lo iodio stabile viene somministrato prima o all’inizio dell’esposizione allo iodio radioattivo, l’assorbimento di quest’ultimo sarà bloccato dalla saturazione della ghiandola tiroidea con iodio stabile, riducendo così efficacemente l’esposizione interna della tiroide. Nel complesso, la somministrazione orale di iodio stabile (insieme al controllo degli alimenti e dell’acqua potabile) è considerata una strategia appropriata per ridurre il rischio di effetti negativi sulla salute delle persone esposte a un rilascio accidentale di iodio radioattivo ed è inclusa in molti paesi nei piani di emergenza.