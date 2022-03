Colpisce un uomo al viso e alla gola con un coltello da cucina: denunciato - Genova 24

Rapallo. Un 25enne, durante una lite scaturita per futili motivi, ha colpito alla gola e al viso con un coltello da cucina un conoscente. L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione dell’aggressore, a Rapallo.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Stazione supportati dai colleghi della compagnia di Santa Margherita Ligure.

La vittima, un 35enne, è stata soccorsa dai sanitari. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale San Martino di Genova, dove, è stato ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita.

I militari hanno quindi denunciato il 25enne, gravato da pregiudizi di polizia, per lesioni personali aggravate.