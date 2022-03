Ciclista cade per diversi metri dal percorso dell'antico acquedotto, soccorso con l'elicottero - Genova 24

Genova. Una bruttissima caduta con la bicicletta, per diversi metri, giù da un sentiero dell’antico acquedotto, in val Bisagno, all’altezza dei laghetti Fossato Cicala (salita della Liggia).

Il 118 ha classificato le condizioni del paziente con un codice rosso per dinamica, a causa della caduta per circa dieci metri, ma per fortuna l’uomo ha riportato solo un piccolo trauma alla testa e poche ferite.

Questo nel tardo pomeriggio operazione congiunta del 118, dei vigili del fuoco con l’elicottero e del soccorso alpino.

È stato necessario l’utilizzo del verricello per tirarlo via dalla zona in cui è caduto.