Chiavari, torna l'Economic Forum Giannini: in programma dal 31 marzo al 2 aprile - Genova 24

Chiavari. L’Auditorium San Francesco ospiterà la seconda edizione dell’Economic Forum Giannini. Il convegno, promosso dal Comune di Chiavari e patrocinato da Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Anci Liguria, è dedicato ad Amadeo Pietro Giannini, il geniale banchiere del XX Secolo, fondatore della Bank of America, originario di Favale di Malvaro, in Val Fontanabuona, a 150anni dalla nascita e a 100 dalla fondazione della Banca.

Si parte giovedì 31 marzo, alle 17, con una giornata di anteprima dell’Economic Forum, dal titolo “Operazione Coraggio per la filiera tra brand, cultura di mercato ed export” con la partecipazione di Oscar Farinetti, imprenditore fondatore di Eataly, e di Piero Rondolino, membro dell’Accademia dei Georgofili e produttore del riso Acquarello. Mentre l’1 e 2 aprile si entrerà nel vivo del forum con quattro sessioni, due mattutine e due pomeridiane, a cui prenderanno parte amministratori, imprenditori, esperti e giornalisti.

L’appuntamento del 2022 è dedicato al turismo, la più grande industria della Riviera di Levante, alle modalità con cui favorirne la ripresa dopo la pandemia e le ricadute del conflitto in Ucraina, con un focus sulle opportunità offerte dal Pnrr per il settore turistico. Ma si parlerà anche di cultura, nelle mille sfaccettature che un territorio come quello del Tigullio può offrire, e della sua valorizzazione grazie al contributo dei media e del cinema.

“Il comparto turistico è strettamente legato all’economia del territorio, della costa e dell’entroterra e per questo motivo l’Economic Forum Giannini, giunto alla sua seconda edizione, è dedicato ad Amedeo Pietro Giannini, fondatore della Bank of America, originario della Val Fontanabuona ma nato a San Josè in California nel 1870. Si parlerà, perciò, di possibilità di sviluppo e di economia con la consapevolezza di dover fare i conti, ancora per un po’ di tempo, con i colpi di coda di una pandemia che ci ha messo a dura prova e con una guerra in corso che non promette nulla di buono” afferma l’assessore alla Promozione della città, Gianluca Ratto.

E continua: “Grandi ospiti parteciperanno ai tavoli tematici organizzati quest’anno all’interno dell’Auditorium San Francesco, per un appuntamento imperdibile. Un’appendice del forum sarà la prima data della rassegna di musicale “About Jazz”, organizzata dal Comune, con il concerto del Massimiliano Rolff Trio, una straordinaria formazione internazionale che renderà omaggio a Giannini con alcuni brani tratti dalle colonne sonore dei film da lui prodotti, come la “La vita è bella” e Biancaneve”.

“L’Economic Forum Giannini, già dalla prima edizione, ha lasciato il segno per le sue potenzialità quale luogo di confronto, collaborazione e stimolo per la crescita del territorio in chiave economica, turistica e chiaramente culturale. Proprio da qui è partita l’idea di candidare il Tigullio a capitale italiana della cultura, in sinergia con tutti i comuni coinvolti – afferma il vicesindaco F.F. di sindaco, Silvia Stanig – Un ringraziamento va all’assessore Ratto che ha dato creduto fortemente in questo progetto ed è riuscito a farlo diventare un appuntamento di alto calibro”

Confermata, anche per la seconda edizione dell’Economic Forum Giannini, la collaborazione con il Centro Studi Amadeo Peter Giannini.

«Saranno due i momenti con cui valorizzeremo il ruolo avuto da Amadeo Peter Giannini nel rinnovamento del sistema bancario internazionale. Partendo dall’organizzazione della tavola rotonda, in calendario venerdì 1 aprile alle 15.30, dal titolo “Amadeo Peter Giannini e il sistema bancario” a cui parteciperanno prestigiosi rappresentanti del settore legato all’economia e al mondo delle banche, per arrivare alla consegna del Premio Giannini – sezione Sistema Bancario. Si vuole così porre l’accento sul cambiamento epocale proposto da A.P. Giannini a partire dal 1904, quando fondò la Bank of Italy a San Francisco a cui seguì la realizzazione del grande progetto globale della Bank of America” dichiara Cristina Bolla, presidente della Fondazione Centro Studi Amadeo Peter Giannini e di Genova Liguria Film Commission – Questo Premio fa parte dell’evento Premio Giannini organizzato a Genova dal Centro Studi, che vede l’organizzazione di quattro premi, oltre a quello genovese, suddivisi per provincia in base alle diverse attività legate allo sviluppo economico che hanno caratterizzato l’operato di A.P. Giannini. É organizzato con la collaborazione della Camera di Commercio di Genova, che metterà a disposizione il Premio realizzato con materie prime della Fontanabuona, ed il Comune di Genova».

L’edizione di quest’anno è aperta al pubblico, per entrare all’Auditorium è necessario essere in possesso del Green Pass Rafforzato. Gli incontri verranno trasmessi anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Chiavari e i video integrali saranno visibili sul canale Youtube dell’ente.

Il programma

GIOVEDI 31 MARZO 2022 ORE 17– PREVIEW ANTEPRIMA FORUM

“OPERAZIONE CORAGGIO PER LA FILIERA AGROALIMENTARE, TRA BRAND, CULTURA DI MERCATO ED EXPORT”.

Moderatore: Sergio Farinelli, giornalista

Oscar Farinetti, imprenditore, scrittore fondatore di Eataly.

Piero Rondolino, imprenditore, membro Accademia dei Georgofili ideatore e produttore del riso Acquerello.

Invitati: associazioni, aziende e produttori, chef

VENERDI 1 APRILE 2022

SESSIONE ORE 9.30 – “LA TASK FORCE E LA SPINTA DEL PNRR PER LA RIPRESA DEL TERRITORIO, LE RISORSE PER LA CRISI ENERGETICA”

Moderatore: Antonia Ronchei, giornalista

Silvia Stanig, Sindaco di Chiavari F.F.

Marco Bucci, Sindaco Città Metropolitana Genova

Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria

Ilaria Cavo, Regione Liguria, Assessore alla Cultura

Sua Eccellenza Don Giampio Luigi Devasini, Vescovo di Chiavari

Gregorio De Felice, Chief Economist Intesa San Paolo

Walter Bertini, Dirigente Erogazioni ed Economia Sociale di FILSE Spa Finanziaria Ligure Sviluppo Economico

Edoardo Garrone, Presidente ERG

Giorgio Palmucci, Presidente ENIT

Giancarlo Durante, Presidente Confindustria Tigullio

Massimiliano Sacco, Amministratore Delegato Arinox Spa

Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova

Simone Regazzoni, docente presso IRPA Milano e Ancona

Fabio Giuseppini, Direttore Business Unit Reti Gruppo Iren

Concetta Orlando, Segretaria Generale Città Metropolitana di Genova

Gianni Berrino, assessore al Turismo della Regione Liguria

Gianluca Ratto, assessore al Turismo del Comune di Chiavari

Pierluigi Vinai, Direttore ANCI Liguria

Marco Buticchi, imprenditore turistico e scrittore

SESSIONE ORE 15.30 – “AMADEO PETER GIANNINI E IL SISTEMA BANCARIO” E PREMIO GIANNINI SEZIONE SISTEMA BANCARIO

Moderatore: Massimiliano Lussana, giornalista

Gianluca Ratto, Assessore al Turismo e Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi A.P. Giannini

Francesco Bruzzo, Presidente Società Economica di Chiavari

Cristina Bolla, presidente della Fondazione Centro Studi Amadeo Peter Giannini e di Genova Liguria Film Commission

Antonia Ronchei, Direttore de “Il Bollettino”

Corrado Passera, fondatore e ad di illimity. Ha guidato la Cir, è stato amministratore delegato di Olivetti, Omnitel Poste ,Intesa San Paolo

Daniela Palumbo, capo della sede di Genova – Banca d’Italia

Paolo Masini, Presidente Comitato di Indirizzo Museo Nazionale dell’Emigrazione

Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova

Giorgio Oddone, Rettore Centro Studi Amadeo Peter Giannini

Laura Pacelli, editrice della pubblicazione di Guido Capranzano

Laura Gaggero, Assessore al Marketing del Comune di Genova e Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi A.P. Giannini

SABATO 2 APRILE

SESSIONE ORE 10 – “CULTURA, IL TIGULLIO APERTO ALL’EUROPA E AL MONDO CHE GUARDA AL FUTURO, OLTRE IL 2024”

Moderatore: Roberto Pettinaroli, giornalista direttore del SecoloXIX edizione Levante

Gianni Berrino, assessore al Turismo di Regione Liguria

Filippo Paganini, Presidente Ordine dei giornalisti Liguria

Ilaria Cavo, assessore alla Cultura di Regione Liguria

Beppe Giaccardi, ricerca, web economy, organizzazione e pianificazione

Marco Pogliani, coordinatore candidatura Tigullio capitale Italiana della Cultura 2024

Beba Marsano, giornalista, scrittrice, critica d’arte, esperta di turismo culturale

Massimo Giannone, Astro Coach del Turismo

Alessandro Capretti, FAI, Property manager dell’Abbazia di San Fruttuoso

SESSIONE ORE 15.30 – “IL TERRITORIO PROTAGONISTA VALORIZZATO DA CINEMA E TV”

Moderatore: Davide Lentini, conduttore Radio Monte Carlo, giornalista

Cristina Bolla, presidente della Fondazione Centro Studi Amadeo Peter Giannini e di Genova Liguria Film Commission

Enzo Paci, Attore, il commissario Bacigalupo nella fiction di Rai Uno “Blanca”

Lorenzo Vignolo, regista cinematografico e videoclip musicali

Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore, Cinque Terre, fra le location del cartoon di Pixar Luca” diretto dal genovese Luca Casarosa, fra le nomination agli Oscar 2022 come miglior film di animazione

Elisabetta Anversa, vicesindaco, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Camogli