Chiavari, nuovi parcheggi in via Preli: al via i lavori di riqualificazione dell'area - Genova 24

Chiavari. Sono partite le operazioni di pulizia dell’area attigua all’ex cantierino di via Preli.

“Dopo anni di abbandono, procediamo con la sistemazione di uno spazio che verrà finalmente recuperato e messo a disposizione della cittadinanza. La prima fase di sgombero è iniziata proprio ieri, a seguito delle nostre richieste i proprietari della barca, abbandonata da tempo, hanno provveduto allo smaltimento” spiega il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba.

E continua: “Abbiamo ottenuto l’area in comodato gratuito per destinarla a parcheggio, proprio come è avvenuto, nel 2019, per lo spazio situato accanto alla casa di riposo Torriglia. Visto l’aumento del flusso turistico e l’apertura di nuovi locali, questo posteggio risponderà alle esigenze dei cittadini e dei visitatori”.

Poi conclude: “Vogliamo continuare a migliorare l’intera zona, potenziando la sua vocazione turistica e sportiva: appena verrà trasferito il depuratore realizzeremo nuovi spazi ricettivi, la prosecuzione della passeggiata mare, dove ora si trova la strada, e sposteremo la carreggiata a lato della linea ferroviaria”.