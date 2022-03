Certosa, al via i lavori per il parcheggio di piazza Facchini: 100 posti auto in più per il quartiere - Genova 24

Genova. Sono in partenza i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio nella zona di piazza Facchini a Certosa, in Valpolcevera, nelle aree delle ex officine Fs di Rivarolo.

“Finalmente dopo molto tempo – dice il presidente del municipio Valpolcevera Federico Romeo – su precisa richiesta e proposta del municipio in collaborazione con i comitati del quartiere, partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio”.

L’area di sosta sarà una boccata d’ossigeno per la mobilità di Certosa visto che ospiterà circa 100 posti auto liberi, “bianchi”, a disposizione del quartiere. Un modo anche per regolarizzare altre situazioni di sosta poco legittime.

“Ritengo questo risultato molto importante ma abbiamo chiesto ulteriore spazio nelle aree FS perché i cantieri che gravano su Certosa stanno mettendo a dura prova la disponibilità di posti auto”, continua Romeo.

Il parcheggio di piazza Facchini, per cui è stato fondamentale anche l’apporto dei tecnici dell’assessorato alla Mobilità del Comune di Genova, sarà pronto ad aprile e i primi 100 posti auto sono comunque il primo tassello di un lungo lavoro.

I lavori rientrano nelle richieste che il municipio ha formulato per quanto riguarda i lavori del prolungamento della metropolitana fino a via Canepari.