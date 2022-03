Centro storico, spaccio di hashish e ricettazione: un arresto e una denuncia - Genova 24

Genova. Durante un servizio in centro storico, i carabinieri hanno arrestato per spaccio un gambiano di 30 anni, irregolare con pregiudizi di polizia, sorpreso in via di Prè mentre, in cambio di alcune decine di euro, cedeva hashish ad un nigeriano.

Successivamente, durante la perquisizione dell’abitazione, è stato trovato altro hashish nonché crack, marjuana e denaro contante, derivato molto probabilmente dall’attività di spaccio.

Inoltre, nell’ambito del controllo del territorio, è stato anche denunciato per ricettazione un 30enne ghanese che, perquisito, è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari risultati provento di furto.