Centro storico, i Nas sequestrano 55 kg tra carne e altri alimenti mal conservati in un ristorante-pizzeria - Genova 24

Genova. Controlli dei carabinieri nel fine settimana nel centro storico cittadino e nelle aree più periferiche con la collaborazione dei Nas e dell’Ispettorato del Lavoro

Nell’ambito dell’attiva durante un controllo all’interno di un ristorante-pizzeria in centro storico i militari hanno trovato carni e altri alimenti in pessimo stato di conservazione. Così hanno sequestrato 55 kg di generi alimentari. Il proprietario è stato multato per complessivi 5 mila euro.

In altro esercizio commerciale i militari hanno trovato un lavoratore in nero: per il titolare è scatta la sospensione dell’attività e sanzioni per oltre 6 mila euro.