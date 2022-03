Il cadavere di una donna trovato nel torrente: giallo a Cavassolo - Genova 24

Genova. Nel tardo pomeriggio di oggi è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna nel grato del torrente che attraversa la piccola valle che si ricongiunge a al Bisagno presso Cavassolo.

Ancora poche le informazioni sul fatto. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la polizia e il magistrato di turno per effettuare tutti i rilievi del caso e provare a ricostruire la dinamica, ancora in certa, degli eventi.

Al momento il quadro non è chiaro. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una donna apparentemente anziana in avanzato stato di decomposizione. Secondo le prime ipotesi si potrebbe trattare di una escursionista caduta anche se non è stato l’ipotesi di una morte violenta.