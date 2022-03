Caso Grimaldi Lines, Bucci: "Non hanno mai fatto richiesta, ma se vengono uno spazio lo troviamo" - Genova 24

Genova. Non si ferma la polemica nata dalla decisione di Grimaldi Lines di aprire la sua nuova linea passeggeri tra Liguria e Sardegna partendo da Savona invece che Genova, a causa della scelta di Authority e Comune di dislocare i depositi chimici nel porto di Sampierdarena vicino al terminal in concessione agli armatori.

Dopo l’annuncio e la levata di scudi dei sindacati, parla il sindaco Marco Bucci, che rispedisce al mittente le accuse: “Noi non abbiamo ricevuto nessuna richiesta – spiega ai cronisti a margine dell’inaugurazione dello spazio sotto il porticato del Carlo Felice dedicato a Fulvio Cerofolini – la linea non ha un grandissimo volume, ne abbiamo di più corposi, ma tutto serve in una città sempre più competitiva“.

E quindi? “Quindi dico loro di presentarsi e fare una richiesta, ci impegneremo fin da subito a trovare una soluzione – sottolinea Bucci – ci sono tanti spazi possibili e tantissime opportunità. Venite a parlarne e si risolvono tutti i problemi”.