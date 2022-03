Casa della salute in Valpolcevera, Torzetti (Fnp Cisl): "Serve un cronoprogramma preciso" - Genova 24

Genova. “Siamo certi che la Casa della Salute della Valpolcevera possa essere un punto di riferimento importante per il territorio del ponente ma è necessario che si arrivi ad un crono programma preciso e dettagliato per sapere quando sarà aperto alla cittadinanza”. Lo spiega in una nota Ettore Torzetti, segretario generale della Fnp di Genova, la federazione dei pensionati della Cisl.

“Nelle scorse ore ho incontrato il Sindaco Marco Bucci ed è stata l’occasione per presentarmi: ho apprezzato molto le parole di Bucci che ci ha dato rassicurazioni importanti sull’apertura – prosegue Torzetti -. Crediamo che possa essere un valore aggiunto questa nuova struttura che è attesa da migliaia di persone, gli ultimi numeri sugli abitanti in Valpolcevera non devono essere trascurati: sono quasi 15mila gli over 65, di questi quasi 9mila sono donne. C’è la necessità però di avere certezze e stringere i tempi per arrivare alla realizzazione della Casa della Salute. Che tradotto sul campo significa nuovi e importanti servizi in un’area strategica per tutta Genova”.

“E ovviamente – prosegue il sindacalista – bisognerà dare dei contenuti a questa struttura in termini di personale perché altrimenti rischierebbe di non dare le giuste risposte. E per questa ragione non siamo contrari eventualmente ad accordi con privati per fare in modo che si possano erogare all’interno della Casa della Salute tutti i servizi in modo tempestivo ed efficace”.

“Inoltre proseguono gli incontri e i protocolli d’intesa con le Asl 3 e Asl 4 ma anche con tutti i comuni dell’area metropolitana di Genova: siamo convinti che le risorse del Pnrr possano dare una risposta importante ai cittadini, alle pensionate e ai pensionati del territorio”, conclude Torzetti.