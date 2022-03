Caro vita e guerra, il consiglio comunale genovese chiede un osservatorio sui prezzi "per evitare aumenti indiscriminati" - Genova 24

Genova. Il consiglio comunale di Genova ha approvato all’unanimità un ordine del giorno in cui si chiede alla giunta e al sindaco di fare in possibile per monitorare i prezzi dei generi di prima necessità e del carburante alla luce del conflitto in Ucraina.

Il documento, presentato dalla Lista Crivello, ma sottoscritto da tutti i gruppi di maggioranza e minoranza, fa riferimento alla situazione attuale: “All’esplosione dei prezzi energetici e tenuto conto che si sta palesando un pericoloso effetto a catena sui generi di prima necessità come il pane e la pasta, considerando che nel 2021 per il mercato mondiale del grano c’è stata una riduzione della produzione dell’1% e che già a ottobre 2021 si sono verificati aumenti sia per gli effetti dei cambiamenti climatici sia per i maggiori acquisti da parte della Cina, con un costo superiore della farina del 60% rispetto all’agosto scorso e che nelle ultime ore è salita a 10 euro alla tonnellata”.

L’ordine del giorno continua: “Tenuto conto anche che l’Ucraina è uno dei grandi produttori di grano e di mais da cui si approvvigiona l’Italia, si impegna sindaco e giunta a monitorare giornalmente i costi dei beni di consumo primari, a farsi parte attiva con il governo affinché intervenga immediatamente per porre in essere azioni finalizzate al monitoraggio dei costi dei beni di consumo primari e per evitare gli aumenti indiscriminati dei prezzi che stanno provocando un aggravamento dello stile di vita dei cittadini, degli artigiani e dei commercianti che a fatica stavano uscendo dalla crisi del Covid e che ora rischiano di precipitare in un’ulteriore crisi economica provocata dalla guerra”.

Il M5s ha però polemizzato su un altro ordine del giorno, su tema simile, non ammesso alla discussione. “Abbiamo depositato un ordine del giorno per impegnare il sindaco e la giunta a istituire un tavolo urgente con Anci al fine di produrre un documento che impegni il governo a intervenire immediatamente sulla speculazione in atto dell’aumento del costo della benzina. In un momento storico così drammatico, ci saremmo aspettati una prova di maturità da parte di chi professa il fare”, dice il consigliere comunale del M5S Stefano Giordano, primo firmatario dell’odg.

“Anziché cogliere l’opportunità di agire nell’interesse dei cittadini, il meloniano Campanella ha preferito puntare i piedi per far rimandare la votazione al Consiglio del 22 marzo. Così, però, il tempo passa e se ha ragione il Ministro della Transizione ecologica che in merito all’aumento dei carburanti ha parlato di una “colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini”, l’esborso che sta mettendo tutti in ginocchio continuerà indisturbato. L’aumento indiscriminato del caro benzina inciderà su tutti i beni primari e Genova è la seconda città più cara d’Italia. Superfluo aggiungere che peserà fortemente sui costi delle industrie genovesi già in forte crisi. A chi giova questa melina? Certamente non alle famiglie e ai lavoratori, che nella visione del centrodestra vengono dopo l’ormai logora propaganda in chiave elettorale”.