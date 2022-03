Caro prezzi, frutta e verdura a peso d'oro: ecco cosa comprare e cosa evitare a Genova - Genova 24

Genova. Il caro prezzi si fa sentire non solo su bollette e carburanti, ma anche sulla spesa di tutti i giorni. Ad accertarlo è l’indice dei prezzi al consumo elaborato dall’ufficio statistica del Comune di Genova: a febbraio 2022 i vegetali registrano un aumento medio del 16,5% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, ma senza variazioni significative dal mese precedente (+0,1%). Colpa della salita vertiginosa dei costi di trasporto ma anche dei rincari sui concimi, per non parlare delle spese per il riscaldamento delle serre che hanno fatto schizzare ad esempio il prezzo del basilico.

Per capire meglio la situazione e annotare qualche consiglio per gli acquisti abbiamo fatto un giro al Mercato Orientale, tradizionale punto di riferimento per il centro di Genova. Qualche esempio: per quanto riguarda la verdura colpiscono zucchine e cetrioli intorno ai 3 euro al chilo, finocchi a 3,50 euro, carciofi a 1,50 euro cadauno. Arance e clementine viaggiano intorno ai 3 euro al chilo, così come le pere che sono la tipologia di frutta più colpita dai rincari (+32,3% a livello nazionale rispetto a febbraio 2020). Inavvicinabili ancora le fragole a 7,50 euro al chilo.

“I rincari hanno investito tutti i prodotti – spiega il titolare di un banco di ortofrutta – ma in particolare quelli in arrivo dalla Sicilia e dal meridione perché per una settimana c’è stato di fatto un blocco dell’autotrasporto a causa del costo troppo elevato della benzina. Pariamo specialmente di agrumi, pomodori e fragole, con aumenti intorno al 30%“. Qualche problema si registra anche sulla merce in arrivo dalla Sardegna.

Cosa è meglio acquistare? “Carciofi e patate, che sono ancora a buon prezzo o almeno con rincari contenuti”. Non troppo cari in genere anche gli ortaggi come cavoli e broccoli. Per quanto riguarda la frutta, ci spiega un altro venditore, “le mele sono tutte convenienti”. Per fortuna le aspettative per la primavera e l’estate sono buone “perché non ci sono state grandi gelate e i fiori non si sono rovinati”. Ma tutto va ovviamente considerato al netto delle ripercussioni generate dai costi di trasporto.

I vegetali sono in cima al podio dei rincari, ma è tutto il paniere a costare di più. Citando ancora le rilevazioni del Comune di Genova, rispetto a un anno fa sono aumentati specialmente pesce (7,7%), pane e cereali (5,4%), ma anche oli e grassi (3,7%), carni (2.7%), latte, formaggi e uova (2,4%), per un complessivo 5,7% alla voce prodotti alimentari. Anche in questo caso a influire sono i costi dei carburanti (il gasolio rappresenta ormai una vera e propria emergenza per i pescatori) e delle materie prime (il prezzo della farina in certi casi è raddoppiato).

“Il consiglio è quello di acquistare prodotti dei nostri mari, ad esempio le acciughe, che non sono regalate ma non hanno registrato grandi aumenti. Il pesce che arriva da fuori invece è più caro mediamente del 30%”, ci spiegano ancora tra i banchi dell’Orientale. Anche in macelleria non c’è da scherzare: “Pollo, tacchino e maiale sono raddoppiati. Molti allevamenti sono rimasti fermi perché non potevano sostenere i costi del riscaldamento. Consigliamo di orientarsi sulla carne bovina che ha mantenuto prezzi abbastanza buoni”. Salumi e formaggi non registrano particolari aumenti “ma il problema è che la merce arriva spesso in ritardo di diversi giorni“, racconta una commessa.

Ancora una volta, insomma, sono la crisi energetica e di conseguenza quella dei trasporti a incidere di più sui portafogli dei cittadini. I dati genovesi certificano rispetto al febbraio 2021 un pesante +77,2% sull’energia elettrica, +60,3% sul gas, +30,3% sul gasolio per riscaldamento. In complesso, sull’intera gamma di beni e servizi, l’aumento registrato su base annua è del 6,5%, quello su base mensile si attesta allo 0,8%.

La riduzione del potere d’acquisto che ne deriva comporta un altro fenomeno: “Abbiamo avuto una notevole contrazione di clientela – raccontano diversi operatori in via XX Settembre -. Il mercato di solito è sempre stato pieno al venerdì, ora appare quasi vuoto”. Il motivo? “Aprono sempre più supermercati e la gente va a comprare lì i prodotti freschi perché trova prezzi migliori, anche se questo va a scapito della qualità. Non ci siamo mai ripresi davvero dopo il Covid e andare avanti è sempre più difficile”.