Caro gasolio, Rixi: "Lega chiede al governo un intervento immediato per l'autotrasporto" - Genova 24

Genova. “Grazie alla Lega il Governo è intervenuto per fermare gli aumenti di benzina e gasolio. Con una nostra mozione al Senato si è dato un freno all’aumento dei prezzi sul carburante con un taglio di 30,5 centesimi tra accise e Iva. Però il nuovo decreto ‘Taglia prezzi’ ha sospeso il rimborso delle accise sul gasolio professionale”.

“Di fatto, molte aziende di autotrasporto al momento non stanno beneficiando della riduzione dei prezzi del gasolio. Nel parere della Commissione Trasporti la Lega ha chiesto al Governo di intervenire subito – con risorse su decontribuzione e incrementi a ferro-bonus e mare-bonus – per fare fronte all’emergenza in corso, riparando a un errore che rischia di dare il colpo di grazia a un intero comparto”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente Commissione trasporti e responsabile dipartimento Infrastrutture della Lega.