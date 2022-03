Caro carburanti, Rixi: "La Lega chiede un tavolo d'emergenza con la presidenza del Consiglio" - Genova 24

Roma. “Il 92% della catena della logistica nazionale è condizionata dal trasporto su gomma per cui bisogna ripristinare la possibilità alle aziende di operare a prezzi di mercato. Gli interventi promessi finora sono palliativi che non curano il male”. Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi a margine del suo intervento in Commissione Trasporti nel corso dell’audizione del vice ministro Teresa Bellanova, delle associazioni e dei sindacati di categoria sull’aumento dei prezzi dell’autotrasporto.

“Se entro il 31 marzo non si trovasse una soluzione, il rischio di un blocco progressivo sarebbe concreto. Per traguardare la prossima legge di Bilancio servirà mezzo miliardo di euro: le risposte devono essere immediate e inserite nel decreto Energia. Al caro carburante si somma poi l’aumento esponenziale dei noli. Due cose che, messe insieme, buttano l’Italia e i suoi operatori fuori dal mercato. La Lega chiede un tavolo di emergenza che coinvolga anche Palazzo Chigi” aggiunge il deputato del Carroccio.

“Visto che in ballo c’è il blocco del Paese – conclude – ci auguriamo che la presidenza del Consiglio si impegni – insieme ai ministeri competenti – per una soluzione da inserire nel decreto che sarà prossimamente approvato”.