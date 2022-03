Caro carburanti, in vigore da oggi il decreto taglia-accise. Ma i prezzi scenderanno solo domani - Genova 24

Genova. È stato pubblicato ieri sera in Gazzetta ufficiale il decreto legge che taglia le accise sui carburanti di 25 centesimi a partire da oggi e per la durata di un mese. Ma per vedere effetti concreti ai distributori bisognerà aspettare ancora un giorno: questa mattina infatti benzina e gasolio a Genova sono venduti a prezzi simili a quelli di ieri, in tutti i casi superiori ai 2 euro al litro, mentre le misure prese dal Governo dovrebbero consentire di scendere sotto questa soglia.

“I prezzi cambieranno domani perché, come sempre, i marchi comunicheranno oggi per domani i prezzi da praticare – spiega Fabio Bertagnini, presidente regionale della Faib Confesercenti che rappresenta i benzinai -. Noi siamo obbligati a praticare il prezzo finale deciso dalla compagnia, altrimenti rischiamo la risoluzione automatica del contratto”.

Da mercoledì, dunque, gli effetti dovrebbero essere tangibili per i cittadini: sulla benzina l’accisa passa da 728,40 euro a 478,40 euro ogni mille litri, quindi 25 centesimi netti al litro. Sul diesel si passa da 617,40 a 367,40, anche in questo caso 25 centesimi al litro. Il risparmio alla pompa, almeno in teoria, dovrebbe essere ancora più sostanzioso visto che sulle accise si applica anche l’Iva e anche questo taglio influirà sul prezzo finale.

Resta alta tuttavia la preoccupazione dei benzinai, visto che la riduzione di prezzo si dovrà applicare anche al carburante già acquistato con le vecchie accise e rimasto nei serbatoi: “Siamo i primi a essere contenti per queste misure, ma non possiamo essere noi a rimetterci – continua Bertagnini -. Visto che le nostre giacenze sono documentate e controllate in ogni modo, auspichiamo che lo sconto che anticipiamo al cliente ci venga restituito come credito d’imposta. In passato è già stato usato questo meccanismo, anche al contrario: quando sono aumentate le accise abbiamo dovuto pagare la differenza sulle scorte. Ancora non sappiamo come sarà gestito questo problema: la nostra associazione di categoria attende indicazioni”.

In realtà il decreto dà indicazione agli esercenti degli impianti di trasmettere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati relativi alle giacenze alla data di entrata in vigore del decreto e al 30esimo giorno. La comunicazione dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle date.

Ma le compagnie petrolifere non potrebbero “ritoccare” a loro volta il prezzo di benzina e gasolio per “colmare” il gap e alzare nuovamente il prezzo? Il decreto del Governo prevede misure per “prevenire il rischio di manovre speculative” col supporto della Guardia di finanza per “monitorare l’andamento dei prezzi”. Il corpo potrà segnalare al garante della concorrenza eventuali anomalie e pratiche commerciali scorrette.

Confermato nel decreto anche il bonus carburante ai dipendenti: per il 2022 i datori di lavoro potranno cedere un titolo di valore massimo di 200 euro che “non concorre alla formazione del reddito” e quindi non sarà soggetto a tassazione.